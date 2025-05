Έφαγε λογοκρισία τελικά ο «Ρομπέν των Δασών»;

Στις αρχές Μαΐου 2025 κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ισχυρισμοί ότι η Amazon Prime Video αφαίρεσε σκόπιμα το εισαγωγικό κείμενο της ταινίας «Ρομπέν των Δασών» του 2010 με πρωταγωνιστή τον Ράσελ Κρόου και σκηνοθέτη τον Ρίντλεϊ Σκοτ.

Αναρτήσεις που εμφανίστηκαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης όπως το Facebook, το X και το Instagram, ισχυρίζονταν ότι το Prime Video αφαίρεσε τη φράση που εμφανίζεται όταν η ταινία ξεκινά.

Το κείμενο που φέρεται να αφαιρέθηκε από την αρχή της ταινίας έγραφε: «Σε καιρούς τυραννίας και αδικίας, όταν ο νόμος καταπιέζει τους ανθρώπους, ο παράνομος παίρνει τη θέση του στην ιστορία. Η Αγγλία στο γύρισμα του 12ου αιώνα ήταν μια τέτοια εποχή».

Κύρια θέση των εν λόγω αναρτήσεων ήταν ότι η Amazon αφαίρεσε το «αντικαθεστωτικό» κείμενο υπό την πίεση της κυβέρνησης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, η οποία έχει αντιμετωπίσει κατηγορίες ότι λειτουργεί ως ολιγαρχία.

Ωστόσο, οι ισχυρισμοί αυτοί δεν βασίζονταν σε πραγματικά στοιχεία. Αντίθετα, τα σημάδια δείχνουν ότι πρόκειται για ένα απλό λάθος που το Prime Video έχει έκτοτε αντιμετωπίσει.

Amazon quietly erased the outlaw quote from Robin Hood (2010) on Prime Video:

“When law oppresses the people, the outlaw takes his place in history.”

Gone. Nowhere in the U.S. version.

Still on Apple TV. Still on Blu-ray. But not on Amazon.

Coincidence? Maybe.

But in 2025,… pic.twitter.com/KNMPLWiyq3

— MAGA Cult Slayer🦅🇺🇸 (@MAGACult2) May 6, 2025