Η Χαμάς εκτίμησε ότι οι διαπραγματεύσεις για μια εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας δεν έχουν κανένα νόημα σε αυτό το στάδιο και ζήτησε από τη διεθνή κοινότητα να ασκήσει πίεση στο Ισραήλ ώστε να σταματήσει «τον πόλεμο πείνας» στον παλαιστινιακό θύλακα, επεσήμανε σήμερα υψηλόβαθμος αξιωματούχος.

«Δεν έχει κανένα νόημα να δεσμευθούμε σε διαπραγματεύσεις ούτε να εξετάσουμε νέες προτάσεις εκεχειρίας εφόσον συνεχίζεται ο πόλεμος πείνας και ο πόλεμος εξόντωσης στη Λωρίδα της Γάζας», δήλωσε ο Μπασέμ Ναΐμ, μέλος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, μιλώντας στο AFP.

«Ο κόσμος πρέπει να ασκήσει πίεση στην κυβέρνηση του (σ.σ. Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν) Νετανιάχου ώστε να σταματήσει τα εγκλήματα της πείνας, της δίψας και των φόνων» στη Γάζα, πρόσθεσε.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Hamas says no point in further Gaza truce talks, accuses Israel of conducting a «hunger war».

Israel’s security cabinet has approved the military’s plan for expanded operations, which an Israeli official said would entail «the conquest of the Gaza Strip and the holding of the… pic.twitter.com/AlU7RtUPE9

— AFP News Agency (@AFP) May 6, 2025