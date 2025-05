Τζόλης για το μέλλον του: «Δεν κάνω εγώ τις διαπραγματεύσεις» (pics)

Ο Χρήστος Τζόλης μίλησε για το μέλλον του στην Κλάμπ Μπρίζ, λέγοντας πως δεν κάνει αυτός τις διαπραγματεύσεις των μεταγραφών αλλά ο μανατζέρ του που είναι καλός σε αυτό.

Παράλληλα, ο διεθνής Έλληνας επιθετικός στάθηκε στο πως πανηγυρίστηκε η κατάκτηση του Κυπέλλου του Βελγίου αλλά και στις.. καρέκλες που θέλουν να τις βάλουν στο μουσείο.

Για τον πανηγυρισμό τους στον τελικό του Κυπέλλου Βελγίου: «Ήταν δική μου ιδέα. Πριν περίπου 10 μέρες θέλαμε να πανηγυρίσουμε έτσι σε ένα εντός έδρας ματς…Γιατί πήρα μόνο έξι;. Έδωσα ασίστ, έτσι δεν είναι; Δεν αξίζω πάνω από έξι;»

Στην συνέχεια ρωτήθηκαν για το πως γιόρτασαν την κατάκτηση του Κυπέλλου Βελγίου με τον Τζόλη να απαντάει: «Όχι πάνω στις καρέκλες αυτές» και τον Βερμάν να προσθέτει: «Με μουσική στο πούλμαν. Και με τις χορευτικές μου κινήσεις. Όχι, ήταν ευχάριστο, με το προσωπικό, την ομάδα και τους φιλάθλους. Ήταν μια στιγμή για να την χαρούμε όλοι».

Όσο για τον μέλλον τους στην ομάδα εκεί ο Έλληνας ποδοσφαιριστής ξεκαθάρισε πως δεν είναι κάτι για το οποίο αποφασίζει μόνος του ο ίδιος: «Είμαστε επιθετικοί, οπότε είναι η δουλειά μας να σκοράρουμε. Αλλά είναι πάντα καλύτερο να είσαι πρωταθλητής χωρίς νούμερα, παρά το αντίθετο. Όλοι θέλουμε το δεύτερο αστέρι..

Congratulations, Christos! 🏆

The Greek attacker produced an assist in the 2-1 victory over Anderlecht.

This is Christos’ first trophy since winning the Greek Cup with PAOK in 2021. #Tzolis | #ClubBrugge | #EthnikiOmada pic.twitter.com/LFSFBsmyCl

— 𝙆𝙞𝙣𝙜 𝙑𝙖𝙨𝙞𝙡𝙤𝙥𝙞𝙩𝙖 👑 (@KingVasilopita) May 4, 2025