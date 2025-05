Αδιανόητος Γιόκιτς και «clutch» Γκόρντον έκλεισαν το σπίτι των Θάντερ – Break και από τους απίθανους Νικς στη Βοστώνη (vids)

Με ένα… μεγάλο καλάθι του Άαρον Γκόρντον με τη λήξη του χρόνου, οι Ντένβερ Νάγκετς απέδρασαν από την Οκλαχόμα Σίτι με σπουδαία νίκη (121-119) επί των Θάντερ, παίρνοντας το προβάδισμα (1-0) στη σειρά των ημιτελικών της Δυτικής Περιφέρειας.

Το παιχνίδι ήταν συγκλονιστικό μέχρι τέλους, με τον Ράσελ Γουέστμπρουκ να κάνει φάουλ στον Τσετ Χόλμγκρεν στα 9,5’’ ενώ το σκορ ήταν 119-118 υπέρ της Οκλαχόμα Σίτι. Ο νεαρός σέντερ αστόχησε και στις δύο βολές, και οι Νάγκετς εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία: ο Μπράουν έδωσε στον Γουέστμπρουκ, εκείνος κατέβασε την μπάλα και βρήκε τον Γκόρντον για το νικητήριο σουτ.

AARON GORDON 3 FOR THE WIN!!!@nuggets take Game 1 in a THRILLER 🤯 pic.twitter.com/fxV2ReRPZA

— NBA (@NBA) May 6, 2025