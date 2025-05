Ο Συνασπισμός του «Στόλου της Ελευθερίας» (Freedom Flotilla Coalition), κατηγόρησε σήμερα Κυριακή τη Μάλτα ότι παρεμπόδισε την πρόσβαση σε πλοίο ανθρωπιστικής βοήθειας με προορισμό τη Γάζα.

Το πλοίο Conscience, το οποίο διαχειρίζεται ο συνασπισμός, υπέστη ζημιές στο μπροστινό τμήμα του, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας ισχύος, όταν χτυπήθηκε λίγο έξω από τα χωρικά ύδατα της Μάλτας στη νότια Μεσόγειο, ανέφερε η ΜΚΟ.

Περίμενε να επιβιβάσει περίπου 30 ακτιβιστές της ειρήνης από όλο τον κόσμο πριν προσπαθήσει να πλεύσει στη Γάζα, στο ανατολικό άκρο της Μεσογείου, για να παραδώσει τρόφιμα και φάρμακα.

Η ΜΚΟ δήλωσε ότι εθελοντές από 13 χώρες που προσπάθησαν να φτάσουν στο πλοίο από τη Μάλτα την Παρασκευή και το Σάββατο αναχαιτίστηκαν από τον στρατό της Μάλτας, ο οποίος τους ανάγκασε να επιστρέψουν στη Μάλτα υπό την απειλή της σύλληψης.

«Το ανθρωπιστικό πλοίο Conscience έχει μπλοκαριστεί στα διεθνή ύδατα από τότε που δέχθηκε επίθεση από δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη νωρίς το πρωί της 2ας Μαΐου», ανέφερε ο συνασπισμός σε ανακοίνωσή του.

BREAKING: At 00:23 Maltese time, a #FreedomFlotilla ship was subjected to a drone attack. The front of the vessel was targeted twice, resulting in a fire and a breach in the hull. The ship is currently located in international waters near #Malta. An #SOS distress signal was sent. pic.twitter.com/J6oEQafuOb

— Freedom Flotilla Coalition (@GazaFFlotilla) May 2, 2025