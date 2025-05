Επίθεση στο πλοίο Conscience: Τι λέει Έλληνας καθηγητής που μετείχε στην αποστολή για τη Γάζα

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η επίθεση που φέρεται να εξαπέλυσε το κράτος του Ισραήλ τα ξημερώματα της Παρασκευής, σε διεθνή ύδατα ανοιχτά της Μάλτας, ενάντια σε πλοίο που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα.

Το πλοίο, που όπως κατήγγειλε η ΜΚΟ «Στόλος της Ελευθερίας» βομβαρδίστηκε από drones, συνόδευαν ακτιβιστές από διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων ο Τάκης Πολίτης, μέλος ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Ο Έλληνας καθηγητής μίλησε στην εκπομπή της Αναστασίας Γιάμαλη «Εξελίξεις Τώρα», στο MEGA, για τον σκοπό της αποστολής.

«Εάν δεν υπήρχε αυτή η νεκρή για εμάς μέρα της Πρωτομαγιάς, θα ήμασταν επάνω στο πλοίο. Προφανώς είμαστε άοπλοι, προφανώς δεν μπορεί κανείς από εμάς να σπάσει αυτό τον ισραηλινό κλοιό, και προφανώς δεν είχαμε καμία τέτοια πρόθεση.

Η στάση ήταν ότι είμαστε πολύ ξεκάθαρα “no violence” πρωτοβουλία. Το θέμα δεν είναι ούτε το πλοίο, ούτε οι προμήθειες της ανθρωπιστικής βοήθειας που μετέφερε ούτε εμείς. Είναι το τι γίνεται στη Λωρίδα της Γάζας.

Και αυτό που γίνεται τους τελευταίους μήνες, με το να μην έχει μπει καθόλου ανθρωπιστική βοήθεια, καθόλου τροφή, νερό, φάρμακα, συνιστά ντροπή για το σύνολο της ανθρωπότητας.

Είναι αν θέλετε μία πρόταση, μία πρόσκληση, μία κραυγή αγωνίας προς τις δυτικές κοινωνίες: Επιτέλους, ξεσηκωθείτε, κάντε κάτι για να σταματήσει αυτή η γενοκτονική πολιτική του Ισραήλ κατά των Παλαιστινίων», δήλωσε.





Σύμφωνα με βίντεο που δημοσιοποίησε στο Χ η οργάνωση, η επίθεση στο σκάφος της φαίνεται να έγινε στο μπροστινό μέρος του πλοίου, με αποτέλεσμα να προκληθεί άμεσα πυρκαγιά.

BREAKING: At 00:23 Maltese time, a #FreedomFlotilla ship was subjected to a drone attack. The front of the vessel was targeted twice, resulting in a fire and a breach in the hull. The ship is currently located in international waters near #Malta. An #SOS distress signal was sent. pic.twitter.com/J6oEQafuOb

— Freedom Flotilla Coalition (@GazaFFlotilla) May 2, 2025