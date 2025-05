O Κάνιε Γουέστ στο νέο του παραλήρημα δηλώνει: «Είμαι γκέι»

Τρελογαλάτες

Πώς έπεσε ο Οβελίξ στη χύτρα με το μαγικό φίλτρο όταν ήταν παιδί;

Tην παραμονή της Πρωτομαγιάς to Netflix σύστησε τη σειρά κινουμένων σχεδίων Asterix: The Battle of the Chiefs. Μια σειρά που λύνει το μυστήριο του πώς κατέληξε ο Οβελίξ στη χύτρα του Πανοραμίξ.