Η Κίνα μέσα από ένα βίντεο που ασκεί σκληρή κριτική στον εμπορικό πόλεμο του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, εξηγεί στη διεθνή κοινότητα γιατί είναι κακή ιδέα να προσκυνήσει έναν «νταή». Συγκεκριμένα τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

«Το να υποκλίνεσαι σε έναν νταή είναι σαν να πίνεις δηλητήριο για να σβήσεις τη δίψα μόνο βαθαίνει την κρίση», ανέφερε η Κίνα στο βίντεό της, με αγγλική αφήγηση και υποτιτλισμό σε αγγλικά και κινεζικά. «Η ιστορία έχει αποδείξει ότι ο συμβιβασμός δεν κερδίζει έλεος, το να γονατίζεις προσκαλείς περισσότερο εκφοβισμό. Η Κίνα δεν θα γονατίσει» λέει στο χαρακτηριστικό μήνυμά της.





Η Κίνα αφηγείται την παγκόσμια δικαιοδοσία των ΗΠΑ, για την αμερικανική εμπλοκή σε εταιρείες ή πολυεθνικές άλλων χωρών σε αυτό που θεωρεί «οικονομική επιθετικότητα», αναγκάζοντας εταιρείες όπως η ιαπωνική Toshiba και η γαλλική Alstom σε διάλυση, φέρνοντας οικονομική κρίση και χρεοκοπία και οδηγώντας την οικονομία της Ιαπωνίας σε «δεκαετίες αναιμικής ανάπτυξης».

Η Κίνα παρουσιάζει την κατάσταση με τον εμπορικό πόλεμο ως μια καταιγίδα όπου ενώ υπάρχει νηνεμία, είναι σαφές πως σε λίγο θα υπάρξουν πολύ έντονα φαινόμενα, όπως στο μάτι του κυκλώνα. Αντίθετα παρουσίασε την Κίνα ως τον παράδεισο του ελεύθερου εμπορίου με τον οποίο άλλες χώρες μπορούν να επενδύσουν με ασφάλεια και να συνεργαστούν.

«Η Κίνα θα παραμείνει σταθερή, ανεξάρτητα από το πόσο δυνατά φυσάει ο άνεμος», δηλώνει το κινεζικό υπουργείο εξωτερικών στο βίντεο. «Κάποιος πρέπει να βγει μπροστά, με τον πυρσό στο χέρι, για να διαλύσει την ομίχλη και να φωτίσει τον δρόμο μπροστά».

Ενημέρωσε πως το τρμηνιαίο πάγωμα των δασμών είναι παγίδα με το οποίο οι ΗΠΑ επιθυμούν από τις άλλες χώρες να διακόψουν τους οικονομικούς τους δεσμούς με την Κίνα και να στραφούν προς άλλες πηγές εμπορίου, ιδανικά με τις ίδιες τις ΗΠΑ. Λέει στις χώρες πως με το να γονατίσουν προσκαλούν τις ΗΠΑ σε περισσότερο μπόουλινγκ εναντίον τους.

Ενημερώνει πως η Κίνα δεν θα γονατίσει, γιατί αν υπερασπιστεί τον εαυτό της διατηρεί τις πιθανότητες για συνεργασία με τις άλλες χώρες ζωντανές. Η Κίνα στο μήνυμά της απεικονίζει την «χάρτινη τίγρη», έκφραση που χρησιμοποιεί για να αναδείξει την επιθετικότητα και την υπερέκθεση που δεν σχετίζεται πάντοτε με αληθινή δύναμη.

