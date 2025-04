Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Αλέγκρι είναι υποψήφιος αν «χαλάσει» του Αλόνσο (pic)

Έπειτα από την πρόσληψη του Κάρλο Αντσελότι στην εθνική Βραζιλίας, η Ρεάλ Μαδρίτης ψάχνει τον «διάδοχο» του στον πάγκο των «Μαδριλένων».

Τα επικρατέστερα ονόματα για τον «εκλεκτό», είναι οι Τσάμπι Αλόνσο και ο Γιούργκεν Κλοπ με τον Ισπανό τεχνικό της Λεβερκούζεν να είναι το φαβορί για την τεχνική ηγεσία των «μερένχες».

Ένα ακόμη όνομα ήρθε στο φώς της δημοσιότητας, όμως, αυτό του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι, πρώην προπονητή της Γιουβέντους που κατέκτησε πολλούς τίτλους με τους «μπιανκονέρι».

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) April 28, 2025