Twitter: Πώς το τέρας απελευθερώθηκε στο διαδίκτυο

Κάποιοι θα έλεγαν ότι μπορεί κάποιος να συνοψίσει την ιστορία του X, πρώην Twitter, σε λίγες λέξεις. Το αγόρασε ο Έλον Μασκ και το κατέστρεψε γράφει η Carol Midgley για τους Times.

Και πράγματι, αυτό είναι μια κοινή ιδέα που συμφωνούν πολλούς χρήστες της πλατφόρμας μετά την εξαγορά της από τον επιχειρηματία και σύμμαχο του Ντόναλντ Τραμπ, Μασκ.

Ο Μασκ πλήρωσε 44 δισεκατομμύρια δολάρια για να αγοράσει ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης για να το πυρπολήσει σχολιάζουν δημοσιογράφοι και άλλοι χρήστες που εγκαταλείπουν το Χ για άλλα SoMe, όπως το Bluesky -που συνιδρύθηκε πάλι από τον κύριο Twitter, Τζακ Ντόρσεϊ.

Μια λέξη που συχνά χρησιμοποιείται για να περιγράψει κάποιος το X σήμερα είναι «βόθρος». Όπως και να έχει ο νέος ιδιοκτήτης του πρώην Twitter, Μασκ, ήταν ειλικρινής όταν δήλωσε μετά την απόκτηση του το: «Πώς κερδίζεις μια μικρή περιουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης; Ξεκινάς με μια μεγάλη».

Το Χ, πρώην Twitter, λένε ότι έχει ανακάμψει σε αξία και το λαμπερό ντοκιμαντέρ Twitter: Breaking the Bird (μια παραγωγή του CNN International) αποκαλύπτει ότι τα πράγματα δεν ήταν και ιδιαίτερα ρόδινα στην εταιρεία προ Μασκ.

Μπορεί χρήστες να θυμούνται τις παλιές εποχές όταν το Twitter ήταν απλώς μια διασκεδαστική, φιλική, πνευματώδης πλατφόρμα για χάζεμα και ψηφιακό κουτσομπολιό, μια πλατφόρμα στην οποία οι άνθρωποι δημοσίευαν φωτογραφίες των γατών τους ή τυχαίες συζητήσεις που άκουγαν στο δρόμο όμως στα κεντρικά της επιχείρησης, ακόμη και τότε, ο κακοποιητικός λόγος και η ρητορική του μίσους δεν ήταν κάτι που ενοχλούσε ιδιαίτερα και τους πρώην ιδιοκτήτες του.

Πρώην υπάλληλοι του Twitter περιέγραψαν στο ντοκιμαντέρ πώς ακόμη και στην προ Μασκ εποχή του, ορισμένοι από τους ιδρυτές του που εργάζονταν από ένα γραφείο στο Σαν Φρανσίσκο, ήταν σίγουρα απρόθυμοι να λογοκρίνουν την ατζέντα της μισαλλοδοξίας στην πλατφόρμα τους.

Μια γυναίκα ισχυρίστηκε ότι όταν εργαζόταν στο Twitter, είπε στον συνιδρυτή, Τζακ Ντόρσεϊ -έναν ιδεαλιστή που υπερασπίζεται την ελευθερία του λόγου και απαιτούσε από τους συνεργάτες του να «αφήσουν κάθε φωνή να ακουστεί»- ότι είχε έναν stalker που της έστελνε απειλητικά μηνύματα και της έγραφε σε DM «Ψόφα!».

Ο Ντόρσεϊ την άκουσε και μετά της είπε ότι ήταν «καλύτερο να κρατήσουμε αποστάσεις». Της ευχήθηκε καλή τύχη και να λύσει το πρόβλημα.

Η στάση του δημιουργού του Twitter υποδήλωνε με σαφήνεια ότι ο Ντόρσεϊ ήταν ουσιαστικά «αποσυνδεδεμένος» από το ψηφιακό τέρας που είχε αφήσει ελεύθερο για να το εργαλειοποιήσουν όλοι, με όποιο τρόπο, λεξιλόγιο και ρητορική επιθυμούν.

Ως Δρ. Φράνκενσταϊν που δεν έχει ευθύνη για το δημιούργημα του και τις συνέπειες που μπορεί να είχε, ο Ντόρσεϊ και τα υπόλοιπα σταλένη της πλατφόρμας πίστευαν το κλασικό επιχείρημα: δεν φέρουμε ευθύνη για το πώς οι άνθρωποι το χρησιμοποιούν. Η κατάχρηση μια ψηφιακής πλατφόρμας δεν είναι κάτι που αφορά τους ιδρυτές της, δεν ήταν ποτέ προτεραιότητα στο Twitter είτε επί Ντόρσεϊ, είτε επί Μασκ.

Είναι ένα μοτίβο που επαναλαμβάνεται από κάθε ιδρυτή social media.

Το ίδιο έχει υπερασπιστεί ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ της Meta, το ίδιο και οι ιδρυτές της πλατφόρμας του Substack που ιδρύθηκε το 2017. Οι Chris Best, Jairaj Sethi και Hamish McKenzie, έχουν υπερασπιστεί το δικαίωμα στην ελευθερία λόγου ακόμη και για νεοναζιστές, μια στάση τους που έφερε τρικυμία σε πολλούς χρήστες του που υπέγραψαν ανοιχτή επιστολή για την πολιτική του ανερχόμενου μέσου κοινωνικής δικτύωσης που έκανε τα newsletter μόδα. Η καταιγίδα πέρασε, χωρίς να αλλάξει τίποτα.

Ο Ντόρσεϊ, που απεικονίζεται στο ντοκιμαντέρ ως μια ελαφρώς εκκεντρική και απομονωμένη φιγούρα, δεν παραχώρησε κάποια συνέντευξη αν και υπάρχουν πολλά πλάνα του, με τη χίπστερ γενειάδα του να μεγαλώνει στη διάρκεια του φιλμ.

Μιλάνε βέβαια άλλοι, όπως οι Biz Stone, «Ev» Williams, «Rabble» Henshaw-Plath, ένας από τους πρώτους προγραμματιστές του Twitter και η Anika Navaroli, πρώην δικηγόρος στο συμβούλιο εμπιστοσύνης και ασφάλειας της εταιρείας. Τα σχόλιά τους παρουσιάζονται σε μίνι μπουκιές πληροφορίας, κάτι που μάλλον ταιριάζει στην εξιστόρηση της ίδρυσης και της μετάλλαξης μιας πλατφόρμας που έγινε γνωστή με tweets 140 χαρακτήρων.

Ωστόσο όσα λένε είναι ειλικρινείς μαρτυρίες σχολιάζει το άρθρο των The Times. Η ομάδα των νεαρών που ίδρυσαν το Twitter δεν ήταν στο ελάχιστο προετοιμασμένη για την απογείωση του εγχειρήματος τους -όπως και κανείς άλλος.

«Aισιόδοξοι υπό την επήρεια παραισθησιογόνων» τους περιγράφει ένας πρώην υπάλληλος και όντως μοιάζει να υπήρχε ένα θολό πέπλο αφέλειας σχετικά με την ιδέα της ελευθερίας του λόγου σε όλους τους εμπλεκόμενους στα HQ του Twitter. Όπως είπε ο Henshaw-Plath, «κάποιες φωνές πάντα θα πνίγουν άλλες».

«Το Twitter είναι πιο δύσκολο από την επιστήμη των πυραύλων» είπε σε μία από τις καλύτερες στιγμές του ντοκιμαντέρ.

Και μετά φτάσαμε στην έφοδο στο κτίριο του Καπιτωλίου τον Ιανουάριο του 2021, όταν, το «Κρεμάστε τον Μάικ Πενς» έγινε trend και η ομάδα της πλατφόρμας μπλόκαρε τη φράση και άλλες παραλλαγές της περιορίζοντας την ιογενή δημοφιλία τους.

«Θέλουμε τα trends να προωθούν υγιείς συζητήσεις στο Twitter. Αυτό σημαίνει πως κατά καιρούς ενδέχεται να εμποδίσουμε συγκεκριμένο περιεχόμενο», είχε πει εκπρόσωπος του Twitter.

Η απόφαση τους να να παρέμβουν και να λογοκρίνουν, αφαιρώντας tweets και μπλοκάροντας τον λογαριασμό του Ντόναλντ Τραμπ έκανε το Twitter ένα μέσο κοινωνική δικτύωσης που μίσησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο συνιδρυτής του Twitter Τζακ Ντόρσεϊ μετά από εκείνη την καταιγίδα, προχώρησε στην πώληση του Twitter στον Μασκ έναντι 44 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Αντιδρώντας στην είδηση της συμφωνίας εξαγοράς στο Twitter, ο Ντόρσεϊ δημοσίευσε έναν σύνδεσμο στο Spotify με το τραγούδι των Radiohead, Everything In Its Right Place, και δήλωσε ότι ο Mασκ είναι η «μοναδική λύση που εμπιστεύομαι» για να διοικήσει την εταιρεία που συνδημιούργησε το 2006.

The idea and service is all that matters to me, and I will do whatever it takes to protect both. Twitter as a company has always been my sole issue and my biggest regret. It has been owned by Wall Street and the ad model. Taking it back from Wall Street is the correct first step.

— jack (@jack) April 26, 2022