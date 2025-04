Πυρκαγιά σε αντιπροσωπεία της Tesla στη Ρώμη κατέστρεψε 17 αυτοκίνητα. Αν και δεν υπήρξαν τραυματισμοί, η φωτιά προκάλεσε ζημιές και στο κτίριο της αντιπροσωπείας.

Τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι η αστυνομία εξετάζει διάφορα σενάρια, συμπεριλαμβανομένου και αυτού του εμπρησμού. Οι αξιωματικοί παίρνουν καταθέσεις από τους ιδιοκτήτες της αντιπροσωπείας και αναλύουν υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, προσπαθώντας να διαλευκάνουν τα αίτια του συμβάντος.

Τα αυτοκίνητα της Tesla έχουν γίνει στόχοι βανδαλισμών σε διάφορες χώρες, ως αντίδραση στις ακροδεξιές τοποθετήσεις του Έλον Μασκ.

Ο μεγιστάνας της τεχνολογίας και σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ έχει ταχθεί υπέρ των ακροδεξιών κομμάτων στην Ευρώπη.

17 Tesla vehicles set on fire and destroyed in Rome, Italy in another act of vandalism targeting Elon Musk’s company.

Σχολιάζοντας σε ανάρτησή του στο X την πυρκαγιά της Ρώμης έκανε λόγο για τρομοκρατία.

Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της Ιταλίας, Ματέο Σαλβίνι, ηγέτης του δεξιού κόμματος Λέγκα, δήλωσε τη στήριξή του στον Μασκ, γράφοντας: «Πάρα πολύ αδικαιολόγητο μίσος κατά της αυτοκινητοβιομηχανίας Tesla. Η εποχή του μίσους και των συγκρούσεων πρέπει να τελειώσει το συντομότερο δυνατό. Η αλληλεγγύη μου απευθύνεται στον Έλον Μασκ και σε όλους τους εργαζόμενους που έχουν δεχθεί απειλές και επιθέσεις».

Σημειώνεται ότι τις τελευταίες εβδομάδες έχουν αναφερθεί πολλαπλά περιστατικά βανδαλισμών κατά αυτοκινήτων της Tesla σε διάφορες πόλεις της Ιταλίας.

Επίσης, επιθέσεις κατά της Tesla έχουν σημειωθεί στη Γαλλία και στις ΗΠΑ. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, μάλιστα, πραγματοποιήθηκαν το σαββατοκύριακο διαδηλώσεις. Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από αντιπροσωπείες στο Νιου Τζέρσεϊ, στη Μασαχουσέτη, στο Κονέκτικατ, στη Νέα Υόρκη, στη Μέριλαντ, στη Μινεσότα και στο Τέξας και κάλεσαν τον κόσμο να μην αγοράζει Tesla και τους επενδυτές να πουλήσουν τις μετοχές τους στην εταιρεία.

NYC- The current scene in front of a Tesla showroom in New York which is being completely surrounded by anti-Elon Musk protesters.

One protester is holding a sign that reads “Save Democracy, Burn a Tesla” | @sav_says_ | @TPUSA pic.twitter.com/z0xERACHh6

— FRONTLINES (@FrontlinesTPUSA) March 29, 2025