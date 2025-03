Η εντεκάδα του Ολυμπιακού: Με τον Γιάρεμτσουκ στην κορυφή της επίθεσης (pic)

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο «Γ. Καραϊσκάκης» (21:00) για την πρώτη αγωνιστική των playoffs της Super League και θέλει τη νίκη για να κάνει ένα ακόμα βήμα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Στο ντέρμπι με τους Πράσινους ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ παρατάσσει την ομάδα του μεγάλου λιμανιού με τον Ρομάν Γιάρεμτσουν στην κορυφή της επίθεσης και τον Ροντινέι σε ρόλο δεξιού εξτρέμ, χρησιμοποιώντας ως μπακ τον Κοστίνια. Ο Βάσκος τεχνικός αφήνει στον πάγκο τους Κωστούλα και Ελ Κααμπί, οι οποίοι προέρχονται από τραυματισμούς.

Πιο αναλυτικά, μπροστά από την εστία θα βρίσκεται ο Τζολάκης, με τους Κοστίνια, Μπιανκόν, Πιρόλα και Ορτέγκα στην τετράδα της άμυνας. Οι Γκαρθία και Μουζακίτης θα είναι στα χαφ, με τους Ροντινέι, Τσικίνιο και Μαρτίνς πίσω από τον Γιάρεμτσουκ.

Αναλυτικά, η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Ορτέγκα, Πιρόλα, Μπιανκόν, Κοστίνια, Μουζακίτης, Γκαρθία, Μαρτίνς, Τσικίνιο, Ροντινέι, Γιάρεμτσουκ.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Παναθηναϊκό από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Panathinaikos is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#Olympiacos #OLYPAO #slgr pic.twitter.com/Q7KA0W0dTO

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) March 30, 2025