Tο «Big-4» στην πρεμιέρα των playoffs: Ο Ολυμπιακός, ο φετινός «αστερίσκος» και το… περσινό παράδοξο του ΠΑΟΚ

Επανεκκίνηση στο πρωτάθλημα της Superleague, μετά τη διακοπή των Εθνικών ομάδων και οι Ολυμπιακός, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ, την Κυριακή (30/3) μπαίνουν στη «μάχη» των playoffs. Στο πρώτο χρονικά ματς, οι δύο Δικέφαλοι έρχονται αντιμέτωποι στην Opap Arena στις 19:00, ενώ λίγες ώρες μετά (21:00) θα διεξαχθεί το ντέρμπι «αιωνίων» στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ οδηγεί την κούρσα της βαθμολογίας, όντας πρώτη με 60 βαθμούς και στο +7 από τη δεύτερη Ένωση. Την ίδια ώρα το σύνολο του Ρούι Βιτόρια είναι στην τρίτη θέση και στο -10 από την κορυφή (50 β.) και αυτό του Ραζβάν Λουτσέσκου στην τέταρτη και το -14 (46β.).

Συγκριτικά με τις προηγούμενες σεζόν, όταν από αυτή το 2019-20 έχουν επανέρθει τα playoffs στη Superleague, με τη συμμετοχή και του πρώτου της βαθμολογίας, φέτος υπάρχει μία σημαντική διαφορά. Δεν συμμετέχουν οι έξι πρώτες ομάδες της τελικής κατάταξης, αλλά οι τέσσερις. Πλέον, τα παιχνίδια για τις ομάδες από 10 έγιναν έξι και μειώθηκαν οι διαθέσιμοι πόντοι. Αυτό σημαίνει πως πλέον το ξεκίνημα στα playoffs παίζει σημαντικό ρόλο και to10.gr καταγράφει όσα έκανε Ολυμπιακός, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ, την πρώτη αγωνιστική των playoffs, τις προηγούμενες πέντε σεζόν.

Ο Ολυμπιακός, έχει το καλύτερο επιμέρους ρεκόρ στις προηγούμενες πέντε πρεμιέρες των playoffs της Superleague. Τέσσερις νίκες και μόλις μία ήττα μετρούν οι Πειραιώτες, που «έτρεχαν» ένα εξαιρετικό νικηφόρο σερί από τη σεζόν 2019-20 μέχρι και πέρσι, που ηττήθηκαν από τον Παναθηναϊκό, εντός έδρας (1-3). Από κει και πέρα, η ΑΕΚ μετρά 1 νίκη, 3 ισοπαλίες, 1 ήττα και πέρσι τέτοια εποχή ξεκινούσε με το 4-0 κόντρα στη Λαμία, εκτός έδρας.

Την ίδια ώρα, ο Παναθηναϊκός έχει 2 νίκες, 1 ισοπαλία και 2 ήττες, στις προηγούμενες πέντε πρεμιέρες των playoffs της Superleague και την περσινή χρονιά επικράτησε 3-1, εκτός έδρας του Ολυμπιακού. Τέλος, ο ΠΑΟΚ, μετρά 2 νίκες, 1 ισοπαλία, 2 ήττες και πέρσι παρόλο που κατέκτησε τελικά το πρωτάθλημα, ξεκίνησε με εντός έδρα (0-1) ήττα, από τον συμπολίτη Άρη.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα του «big-4» την πρώτη αγωνιστική των playoffs της Superleague από τη σεζόν 2019-20 μέχρι σήμερα

Ολυμπιακός (4 νίκες, 1 ήττα)

2023-24 vs Παναθηναϊκός, εντός 1-3

2022-23 vs Βόλο, εκτός 0-3

2021-22 vs ΑΕΚ, εκτός 2-3

2020-21 vs Παναθηναϊκό, εκτός 1-4

2019-20 vs ΑΕΚ, εντός 3-0

ΑΕΚ (1 νίκη, 3 ισοπαλίες, 1 ήττα)

2023-24 vs Λαμία, εκτός 0-4

2022-23 vs Παναθηναϊκό, εντός 0-0

2021-22 vs Ολυμπιακό 2-3

2020-21 vs Άρη, εντός 0-0

2019-20 vs Ολυμπιακός, εκτός 3-0

Παναθηναϊκός (2 νίκες, 1 ισοπαλία, 2 ήττες)

2023-24 vs Ολυμπιακός, εκτός 1-3

2022-23 vs ΑΕΚ, εντός 0-0

2021-22 vs ΠΑΟΚ, εκτός 2-0

2020-21 vs Ολυμπιακό, εντός 1-4

2019-20 vs ΟΦΗ, εντός 3-2

ΠΑΟΚ (2 νίκες, 1 ισοπαλία, 2 ήττες)

2023-24 vs Άρη, εντός 0-1

2022-23 vs Άρη, εκτός 1-2

2021-22 vs Παναθηναϊκό εντός 2-0

2020-21 vs Αστέρα Τρίπολης, εντός 0-1

2019-20 vs Άρη, εντός 0-0

Το πρόγραμμα των φετινών playoffs

1η αγωνιστική

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 30/3, 19:00

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 30/3, 21:00

2η αγωνιστική

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 6/4, 19:30

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 6/4, 21:30

3η αγωνιστική

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 13/4, 19:00

Ολυμπιακός – ΑΕΚ 13/4, 21:00

4η αγωνιστική

ΑΕΚ – Ολυμπιακός 27/4, 20:00

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 27/4, 20:00

5η αγωνιστική

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 4/5, 20:00

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 4/5, 20:00

6η αγωνιστική

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 11/5, 20:00

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 11/5, 20:00