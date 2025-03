Ο ματωμένος Αύγουστος του ’44: Ξεκινάει το διεθνές συνέδριο για τα 80 χρόνια από την καταστροφή του Καρπενησίου

Το ημερολόγιο έδειχνε 8 Αυγούστου του 1944. Εκατοντάδες άνθρωποι είχαν εγκαταλείψει την πόλη του Καρπενησίου και τα γύρω χωριά, και ανέβαιναν τις πλαγιές κουβαλώντας ελάχιστα πράγματα μαζί τους. Ήξεραν ότι οι Γερμανοί κατακτητές δεν βρίσκονταν μακριά τους.

Λίγες ώρες αργότερα φλόγες θα αρχίσουν να ξεπροβάλλουν στον αέρα από το χωριό Λάσπη (σήμερα Άγιος Νικόλαος). Είναι η πρώτη «στάση» της Βέρμαχτ και τα πρώτα σημάδια βαρβαρότητας που θα ακολουθούσαν.

Δεν αργεί η στιγμή που ο μηχανοκίνητος στρατός του Γ’ Ράιχ θα φτάσει στο Καρπενήσι – οι Γερμανοί στρατιώτες για μέρες θα λεηλατήσουν και θα ισοπεδώσουν την πόλη, με τους ελάχιστους αντάρτες που έμειναν πίσω να μην μπορούν να την προστατεύσουν.

Αναλύοντας τον ματωμένο Αύγουστο του 1944

Με τον ματωμένο Αύγουστο του 1944, όταν το Καρπενήσι ισοπεδώθηκε από τη βαρβαρότητα, καταπιάνεται το τριήμερο διεθνές συνέδριο με 35 ομιλητές – προσωπικότητες που δραστηριοποιούνται σε Ελλάδα και εξωτερικό. Σκοπός δεν είναι απλώς η αποτύπωση ή μια υπενθύμιση ενός ιστορικού γεγονότος για την πόλη, αλλά η προσέγγιση και η ανάλυσή του στις εθνικές καθώς και στις ευρωπαϊκές διαστάσεις του.

Φορείς και ιδιώτες ένωσαν δυνάμεις για την διοργάνωση της επιστημονικής συνάντησης, χτίζοντας πάνω σε μια ιδέα του δημοσιογράφου – συγγραφέα Δημήτρη Ευαγγελοδήμου (1954 – 2023), όπως ο ίδιος την μοιράστηκε για πρώτη φορά τον Ιούνιο του 2023 με τα Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ) – Τμήμα Ευρυτανίας.

Το συνέδριο «Καρπενήσι, Αύγουστος 1944: 80 χρόνια από την καταστροφή της πόλης – Εθνικές και ευρωπαϊκές διαστάσεις» ανοίγει το απόγευμα της Πέμπτης 27 Μαρτίου (ώρα 17:00) στο συνεδριακό κέντρο Καρπενησίου. Και την Κυριακή 30 Μαρτίου (ώρα 13:30) εγκαινιάζεται η έκθεση «Μνήμη και Τιμή» στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης Κορυσχάδων. Η επιστημονική και η οργανωτική επιτροπή (υπό τον καθηγητή Γιάννη Σακκά και τον μητροπολίτη Καρπενησίου Γεώργιο, αντίστοιχα) χώρεσαν μέσα σε ένα τριήμερο επιστημονικές εισηγήσεις, παρουσιάσεις μελετών, βιωματικές εμπειρίες, ιστορικές περιηγήσεις – με ενεργό συμμετοχή και του ΕΠΑΛ Καρπενησίου.

Οι εργασίες ανοίγουν με ομιλία του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου: «Το νομικώς ενεργό και δικαστικώς επιδιώξιμο των απαιτήσεων της Ελλάδας κατά της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας αναφορικά με το κατοχικό δάνειο και με τις εν γένει αποζημιώσεις για τα θύματα και τις καταστροφές της ναζιστικής θηριωδίας». Τον λόγο παίρνουν στην πρώτη μέρα τρεις διακεκριμένοι καθηγητές.

Ο Χάγκεν Φλάισερ: «Πόλεμος πατήρ πάντων; Βιωματικά και αρχειακά ενθυμήματα ενός Γερμανοέλληνα». Ο Άντονι Μακέλιγκοτ (Anthony McElligott): «Varieties of violence under the German Occupation» (Μορφές βίας επί γερμανικής κατοχής). Ο Πάολο Φόντζι (Paolo Fonzi): «Good Occupiers? Military governance and the use of violence in the Italian occupation of Greece 1941-43» (Καλές κατοχικές δυνάμεις; Στρατιωτική διακυβέρνηση και χρήση βίας στην ιταλική κατοχή. Ελλάδα 1941-43).

Οι έξι θεματικές

Στην δεύτερη και στην τρίτη μέρα (Παρασκευή 28 Μαρτίου και Σάββατο 29 Μαρτίου) έχουν προγραμματιστεί εισηγήσεις επιστημόνων, καθηγητών και ερευνητών σε έξι θεματικές, οι οποίες επιτρέπουν μια ολιστική προσέγγιση των γεγονότων.

– Η γερμανική αντιανταρτική στρατηγική και η εμπειρία της καταστροφής του Καρπενησίου.

– Η μετεμφυλιακή ανασυγκρότηση του Καρπενησίου και της Ευρυτανίας.

– Η καταστροφή άλλων ελληνικών και ευρωπαϊκών πόλεων την περίοδο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Σύγκριση με την εμπειρία της καταστροφής του Καρπενησιού.

– Έκφραση και Μνήμη. Αποτυπώσεις των καταστροφών ελληνικών και ευρωπαϊκών πόλεων κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο στην Τέχνη.

– Έκφραση και Μνήμη. Η λειτουργία της μνήμης και της λήθης της καταστροφής πόλεων την περίοδο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου κατά την μετακατοχική περίοδο –προγράμματα και εκπαιδευτικές δράσεις για την διατήρηση και διαχείριση της ιστορικής μνήμης.

– Μαρτυρίες προφορικές ή γραπτές για την καταστροφή του Καρπενησιού και της ενδοχώρας του.

Η είσοδος είναι ελεύθερη και είναι δυνατή η online παρακολούθηση ΕΔΩ.