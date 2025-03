Λεμπρόν: «Αν ο Γιάννης έπαιζε τη δεκαετία του 70 θα έβαζε 250 πόντους» (vid)

Ο σταρ των Λέικερς, Λεμπρόν Τζέιμς σε συνέντευξη που έδωσε στο «The Pat McAfee Show», μίλησε μεταξύ άλλων και για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο όπου είχε την ευκαιρία να συζητήσει αρκετά πράγματα.

Ο «Βασιλιάς» λοιπόν, αναφέρθηκε στον Greek Freak, υποστηρίζοντας ότι σε περίπτωση όπου έπαιζε σε αγώνα από τη δεκαετία του 1970, τότε ο σταρ των Μιλγουόκι Μπακς θα έβαζε 250 πόντους.

«Προσπαθείτε να μου πείτε ότι ο Γιάννης δεν θα μπορούσε να παίξει σε αγώνα του NBA από τα 70s; Ο Γιάννης θα είχε 250 πόντους σε αγώνα των 70s».

“You trying to tell me Giannis wouldn’t be able to play an NBA game in the 70’s? Giannis would have 250 points in a game in the 70’s.”

— LeBron James

(via @PatMcAfeeShow, h/t @ohnohedidnt24)pic.twitter.com/isFjolkeJz

— Legion Hoops (@LegionHoops) March 26, 2025