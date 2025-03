Σεισμός 5 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Νατάνζ του Ιράν, περιοχή όπου υπάρχει πυρηνικός σταθμός.

Η Νατάνζ βρίσκεται στην κεντρική περιφέρεια Ισφαχάν.

Δείτε βίντεο από την ώρα του σεισμού:

⚡The moment when a 5 magnitude earthquake struck the Natanz region of Iran, home to a major nuclear facility pic.twitter.com/CCykghei9V

— Iran Observer (@IranObserver0) March 21, 2025