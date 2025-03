Ο μεγαλύτερος φόβος των rock stars: Ο The Dare επιχείρησε crowd surfing αλλά κανείς δεν το κατάλαβε

Εδώ και περίπου τρία χρόνια, ζει το όνειρο του rock star. Ο The Dare κατάφερε να γίνει γνωστός με το hit «Girls» το 2022, δύο χρόνια αργότερα βρέθηκε στην παραγωγή του άλμπουμ «Brat» της Charli XCX και όσο περνάει ο καιρός, οι μουσικές μετοχές του εκτοξεύονται.

Ωστόσο, εκτός από το όνειρο, ο 29χρονος μουσικός έζησε και τον εφιάλτη κάθε rock star. Την μέγιστη ντροπή.

Ο The Dare βρέθηκε στο Μπρίστολ στο πλαίσιο της βρετανικής περιοδείας του και, όπως συνηθίζει, έδινε ένα από τα εκρηκτικά του σόου. Με τη συναυλία να πλησιάζει προς το τέλος της κι ενώ έπαιζε τη μεγάλη του επιτυχία, ο 29χρονος επιχείρησε να κάνει crowd surfing – κάτι που έχει δοκιμάσει ουκ ολίγες φορές.

View this post on Instagram

Ωστόσο, ο κόσμος από κάτω ήταν απασχολημένος με το να καταγράφει το live με το κινητό του, με αποτέλεσμα να μην καταλάβουν την κίνηση του The Dare, ο οποίος σωριάστηκε φαρδύς-πλατύς στο έδαφος. Ως σωστός καλλιτέχνης και αφού δεν είχε σπάσει κανένα πλευρό από την πτώση, συνέχισε τη συναυλία του κανονικά και με ένα αμήχανο χαμόγελο – άλλωστε, δεν θα επέτρεπε μια ντροπιαστική στιγμή να χαλάσει το coolness του.

The Dare attempts to crowd surf in new video. pic.twitter.com/1UvR4DGIlA

Εννοείται ότι το βίντεο έκανε τον γύρο του διαδικτύου και έγινε viral, με τον νεαρό μουσικό να αυτοσαρκάζεται στα social media την επόμενη ημέρα.

Record scratch. Freeze frame. Yep, that’s me. You’re probably wondering how I ended up here.

— the dare (@itsthedare) March 19, 2025