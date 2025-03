Ο Εκρέμ Ιμάμογλου που συνελήφθη και προφυλακίστηκε χθες με κατηγορίες για διαφθορά και παροχή βοήθειας σε τρομοκρατική οργάνωση, προσπαθεί να διατηρήσει την επαφή με τους υποστηρικτές του αλλά και με όλους όσοι αντιδρούν στη δίωξη εναντίον του, στέλνοντας μηνύματα μέσω αναρτήσεων στα social media.

Ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης ανήρτησε αρχικά μία φωτογραφία με τη χθεσινή διαδήλωση έξω από το δημαρχείο με το σχόλιο «Αυτό το έθνος είναι μεγάλο».

Σήμερα ανέβασε βίντεο από ομιλίες που έχει δώσει και έγραψε:

«Καμία δύναμη δεν μπορεί να σταθεί εμπόδιο στην αλληλεγγύη και την ελπίδα. Ο αγώνας μας είναι για τα παιδιά μας, για δικαιώματα, για νόμους, για δικαιοσύνη, για ένα καλύτερο αύριο».

Ο Εκρέμ Ιμάμογλου, ο εκλεκτός της κεμαλικής αντιπολίτευσης του CHP, για την προεδρία της Τουρκίας είχε συλληφθεί και στο παρελθόν και κατηγορεί την κυβέρνηση για σκευωρία εναντίον του με σκοπό να τον εξοντώσει πολιτικά.

Ο πρόεδρος του CHP, Οζγκούρ Οζέλ, πέρασε το βράδυ στο δημαρχείο της Κωνσταντινούπολης ενώ κάλεσε σε νέες συγκεντρώσεις μπροστά από το κτίριο σήμερα στις 20:30 (τοπική ώρα, 19:30 ώρα Ελλάδας) όπου θα εκφωνήσει ομιλία και ο ίδιος.

Χθες το βράδυ, παρά την απαγόρευση των συγκεντρώσεων, χιλιάδες άνθρωποι απάντησαν στην έκκλησή του για κινητοποιήσεις και βγήκαν στους δρόμους φωνάζοντας, μεταξύ άλλων, «Ιμάμογλου δεν είσαι μόνος!».

Φοιτητικά μπλοκ συγκρούστηκαν με την αστυνομία.

