Τουρκία: Βυθίζεται η λίρα στον απόηχο της σύλληψης Ιμάμογλου – Παρέμβαση της κεντρικής τράπεζας

Βουτιά που έφθασε το 12,7% κατέγραψε η τουρκική λίρα «αγγίζοντας» νέο ιστορικό χαμηλό στις 42 για ένα δολάριο , ενώ ισχυρές απώλειες σημειώνουν μετοχές και ομόλογα. Το sell off στα τουρκικά περιουσιακά στοιχεία τροφοδότησε η σύλληψη από τις αρχές του κύριου πολιτικού αντιπάλου του προέδρου Ταγίπ Ερντογάν, Εκρέμ Ιμάμογλου.

Οι τράπεζες της χώρας παρενέβησαν στην αγορά, πουλώντας 8-9 δισ. δολάρια, ανέφερε στο Bloomberg αξιωματούχος της κεντρικής τράπεζας που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Η τράπεζα «παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στις αγορές συναλλάγματος και παρεμβαίνει κατά της μεταβλητότητας όταν το κρίνει απαραίτητο» πρόσθεσε.

Τραπεζίτες που μίλησαν στο Reuters υπολογίζουν ότι η τουρκική κεντρική τράπεζα πούλησε τουλάχιστον 5 δισ. δολάρια σε συνάλλαγμα μετά την κατάρρευση της λίρας, ενώ ορισμένοι λένε ότι μπορεί να έχει ήδη φτάσει τα 10 δισ. δολάρια για την ημέρα,

Η λίρα διαπραγματευόταν στα 38,90 ανά δολάριο στις 1016 GMT, από 36,67 που έκλεισε την Τρίτη, έχοντας ανακτήσει μέρος των απωλειών από το ιστορικό χαμηλό που σημείωσε νωρίτερα. Ωστόσο εξακολουθεί να καταγράφει τη μεγαλύτερη πτώση από τον Ιούλιο του 2023. Η υποχώρηση στο 42 καταγράφεται ως μία από τις μεγαλύτερες απόλυτες ενδοημερήσιες κινήσεις της λίρας.

Ο υπουργός Οικονομικών Μεχμέτ Σιμσέκ δήλωσε ότι κάνουν ό,τι είναι απαραίτητο για να διασφαλίσουν την υγιή λειτουργία των αγορών, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Αναλυτές και επενδυτές ανησυχούν επίσης για τις επιπτώσεις στη νομισματική πολιτική, ανησυχώντας ότι η απότομη πτώση της λίρας θα μπορούσε να καθυστερήσει ή να σταματήσει τον κύκλο μείωσης των επιτοκίων, δεδομένου ότι η κεντρική τράπεζα έχει εξασφαλίσει πραγματική ανατίμηση του νομίσματος εδώ και μήνες.

«Η λίρα της Τουρκίας είναι η πιο βαριά τοποθετημένη carry-trade στον χώρο των αναδυόμενων αγορών αυτή τη στιγμή κατά την άποψή μας και μια απότομη κίνηση θα μπορούσε ενδεχομένως να οδηγήσει σε περαιτέρω εκροές. Από την άλλη πλευρά, θα πρέπει να δούμε τις τοπικές τράπεζες να παρέχουν κάποια στήριξη σε συνάλλαγμα» εξηγεί ο Frantisek Taborsky, στρατηγικός αναλυτής σταθερού εισοδήματος της ING για την περιοχή EMEA FX &.

