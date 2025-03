Σε εξέλιξη η τηλεφωνική συνομιλία Τραμπ – Ζελένσκι

Σε εξέλιξη βρίσκεται η τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ουκρανού ομολόγου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσαν η ουκρανική προεδρία και ο Λευκός Οίκος.

«Ο πρόεδρος της Ουκρανίας έχει τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Ζελένσκι, Σεργκέι Νικιφόροφ, λίγο μετά τις 16:30 ώρα Ελλάδας.

Ο Τραμπ βρίσκεται στο Οβάλ Γραφείο σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ζελένσκι, ανακοίνωσε και ο Λευκός Οίκος.

Οι δύο ηγέτες επικοινωνούν 2,5 εβδομάδες μετά την επεισοδιακή συνάντησή τους στο Οβάλ Γραφείο και μια μέρα μετά την τηλεφωνική επικοινωνία περίπου 2 ωρών που είχε ο πρόεδρος των ΗΠΑ με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν με θέμα μέτρα για τον τερματισμό του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας.

Happening Now—President Trump is in the Oval Office on a call with President Volodymyr Zelenskyy of Ukraine.

— Dan Scavino (@Scavino47) March 19, 2025