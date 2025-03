Οι διαπραγματεύσεις σχετικά με την κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία «θα αρχίσουν την Κυριακή στην Τζέντα», στη Σαουδική Αραβία, δήλωσε χθες Τρίτη ο ειδικός απεσταλμένος της αμερικανικής προεδρίας Στιβ Γουίτκοφ, μετά την τηλεφωνική συνδιάλεξη των προέδρων των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν.

Σε ό,τι αφορά την περιορισμένη κατάπαυση του πυρός, που αφορά τις ενεργειακές υποδομές, και τη διακοπή των εχθροπραξιών στη Μαύρη Θάλασσα, «θεωρώ πως οι Ρώσοι αποδέχθηκαν και τα δυο σημεία αυτά. Τρέφω καλή ελπίδα πως θα τα αποδεχθούν και οι Ουκρανοί», δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News.

Οι δυο ηγέτες έγινε γνωστό πως συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός περιορισμένη στις ενεργειακές υποδομές. Ωστόσο ο κ. Γουίτκοφ είπε πως η συμφωνία αφορά «την ενέργεια και τις υποδομές γενικά».

Ο ειδικός απεσταλμένος Γουίτκοφ διευκρίνισε ότι η αμερικανική αντιπροσωπεία στη Σαουδική Αραβία θα έχει επικεφαλής τον αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και τον σύμβουλο εθνικής ασφαλείας του Λευκού Οίκου Μάικ Γουόλτς, όχι όμως ποιοι θα είναι οι συνομιλητές τους.

Η Ρωσία συμφώνησε να σταματήσει τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές για 30 ημέρες, ενώ συμφωνήθηκε και η ανταλλαγή, μεταξύ Μόσχας και Κιέβου, 175 αιχαμαλώτων πολέμου, όπως ανακοινώθηκε από το Κρεμλίνο μετά την τηλεφωνική επικοινωνία του Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Ρωσία και ΗΠΑ θα δημιουργήσουν ομάδες εμπειρογνωμόνων για την ουκρανική διευθέτηση», γνωστοποίησε ακόμη το Κρεμλίνο ενώ ανέφερε ακόμη ότι ο Πούτιν, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας εκεχειρίας, δήλωσε ότι πρέπει να σταματήσει η κινητοποίηση και ο εξοπλισμός της Ουκρανίας. Η Μόσχα επιπλέον συμφώνησε να παραδώσει 23 βαριά τραυματισμένους Ουκρανούς στρατιώτες.

Readout of President Donald J. Trump’s Call with President Vladimir Putin:

Today, President Trump and President Putin spoke about the need for peace and a ceasefire in the Ukraine war. Both leaders agreed this conflict needs to end with a lasting peace. They also stressed the…

— Karoline Leavitt (@PressSec) March 18, 2025