Το υπουργείο Αμυνας του Ισραήλ ανακοίνωσε πως ο στρατός ανταπέδωσε πυρά από τον Λίβανο χθες Κυριακή, ενώ οι λιβανικές αρχές και επίσημο μέσο ενημέρωσης έκαναν λόγο για 4 νεκρούς σε ισραηλινούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς στο νότιο τμήμα της χώρας (φωτογραφία, επάνω, από βίντεο στο Χ, κάτω).

«Πλήγμα του ισραηλινού εχθρού (…) στην κοινότητα Αϊνάτα προκάλεσε τον θάνατο δυο ανθρώπων», ανέφερε το υπουργείο Υγείας, κατά το επίσημο λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ANI.

BREAKING:

Israel is raining bombs on South Lebanon right now, hitting homes, bakeries, and shops while Lebanese families sleep.

No military targets—just civilians.

— sarah (@sahouraxo) March 16, 2025