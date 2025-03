Θα γίνω παππούς: Ο Ντέιβιντ Μπόουι δεν ήταν έτοιμος να φύγει λέει ο παραγωγός του

Ο Ντέιβιντ Μπόουι δεν ήταν έτοιμος να αποχαιρετήσει αυτό τον κόσμο, λέει ο Τόνι Βισκόντι.

Ο θρύλος της μουσικής σκηνής ανυπομονούσε για το μέλλον του και είχε πλάνα να δημιουργήσει και να είναι παππόύς αποκάλυψε ο επί χρόνια παραγωγός του, Τόνι Βισκόντι.

Ο Βισκόντι, ο οποίος συνεργάστηκε για πρώτη φορά με τον Μπόουι το 1968 μέχρι την παραγωγή του τελευταίου του άλμπουμ, του βραβευμένου με Grammy Blackstar του 2016 – είπε στη New York Post ότι o εμβληματικός μουσικός όνειρα και σχέδια για το μέλλον του.

«Με κάλεσε και μου είπε: Έχω κάτι να σου πω. Μετά μου ψιθύριζε στο τηλέφωνο», είπε ο 80χρονος Βισκόντι. «Του είπε: ‘Δεν σε ακούω. Μίλα δυνατά! Πηγαίνει σε άλλο δωμάτιο και μου λέει: Θα γίνω παππούς!» θυμάται.

Στην τελευταία του συνομιλία με τον Μπόουι, ο καλλιτέχνης περίμενε με ανυπομονησία τη γέννηση του πρώτου εγγονού του από τον Ντάνκαν Τζόουνς, τον γιο του με την πρώτη του σύζυγο Άντζι.

Δυστυχώς, ο Μπόουι ο οποίος πέθανε στις 10 Ιανουαρίου 2016, μόλις δύο ημέρες μετά την κυκλοφορία του Blackstar, δεν θα ζούσε για να συναντήσει τον εγγονό του, Στέντον Ντέιβιντ Τζόουνς. Ο εγγονός του φέρει το όνομα του. Ο Ντέιβιντ Μπόουι είχε γεννηθεί ως Ντέιβιντ Ρόμπερτ Τζόουνς.

Ο θάνατος του αναχαίτισε και το επόμενο δημιουργικό του πλάνο. Ο Μπόουι ήθελε να ολοκληρώσει ένα ακόμη άλμπουμ.

«ΉΜου είπε ότι επρόκειτο να κάνει ένα ακόμη άλμπουμ που είχε αρχίσει να γράφει», είπε ο Βισκόντι. «Και είπα, Α, ανυπομονώ να ακούσω και μου είπε Ναι, βέβαια. Αμέσως μετά τις διακοπές, θα μαζευτούμε και θα το ακούσεις. Αλλά αυτή ήταν η τελευταία φορά που μιλήσαμε ποτέ».

Αυτό ήταν και το γλυκόπικρο τέλος σε μια μακροχρόνια σχέση που ξεκίνησε μεταξύ του γεννημένου στο Μπρούκλιν Βισκόντι και του Βρετανού Μπόουι τη δεκαετία του ’60.

«Γνωριστήκαμε ως φίλοι, συστηθήκαμε ο ένας στον άλλον και τον εκτίμησα. Αγαπούσε την αμερικανική μουσική», είπε ο Βισκόντι. «Και από ό,τι γνωρίζω, ήμουν ο πρώτος Αμερικανός που γνώρισε ποτέ, επειδή τότε ζούσα στο Λονδίνο».

Ο Βισκόντι έκανε παραγωγή στο ομότιτλο άλμπουμ του Μπόουι το 1969 και του The Man Who Sold the World του 1970 πριν συνεργαστούν ξανά το 1975 για το Young Americans.

«Ήταν αυτό που ο κόσμος δεν περίμενε. Είναι το άλμπουμ που ανέδειξε τον ιδιότυπο χαρακτήρα του, περισσότερο από κάθε άλλη δουλειά του νομίζω», είπε ο Visconti για το κλασικό LP που θα κυκλοφορήσει σε δύο νέες επετειακές επανεκδόσεις αργότερα μέσα στο μήνα με αφορμή τα 50 χρόνια του.

«Δεν ήθελε να επαναληφθεί. Και μερικές φορές άλλαζε σε βάρος του να έχει κατακτήσει ρεκόρ. Επομένως, δεν είχε πάντα δίκιο, αλλά ένιωθε ότι έπρεπε να αλλάξει», πρόσθεσε ο Βισκόντι.

«Γενιές θα μεγαλώσουν και θα τον ανακαλύψουν ξανά και ξανά», είπε ο Βισκόντι για τον επί χρόνια συνεργάτη του.

Και το Young Americans, με την πρώτη Νο. 1 επιτυχία του Μπόουι στις ΗΠΑ, το Fame, είναι κομμάτι της ιστορίας του και της διάρκειας του που θα έχει στο χρόνο.

«Δεν μου αρέσει καθόλου να σκέφτομαι ότι έχει πεθάνει, γιατί, ξέρετε, είναι τόσο ζωντανός και είναι ακόμα ζωντανός στο πνεύμα και τη μουσική του», είπε ο Βισκόντι.

«Οι δίσκοι του θα συνεχίσουν να πουλάνε και να πουλάνε και τα μικρά παιδιά θα εμπνέονται από αυτόν» πρόσθεσε.