Συναγερμός στην Tower Bridge στο Λονδίνο - Άντρας σκαρφάλωσε και έκατσε στα κιγκλιδώματα

Συναγερμός σήμανε στο Λονδίνο το μεσημέρι της Δευτέρας (10/3), καθώς ένας άνδρας σκαρφάλωσε στην εμβληματική γέφυρα Tower Bridge.

Η αστυνομία απέκλεισε την κυκλοφορία στο σημείο, ενώ υπάρχουν βίντεο που δείχνουν τον άνδρα να κάθεται στα κιγκλιδώματα της γέφυρας.

Δείτε βίντεο και εικόνα:

This dude just chilling on Tower Bridge right now. Traffic and boats all disrupted. pic.twitter.com/MZiptD5FN8

Chaos at Tower Bridge because some t**t has climbed it . I’d be less tolerant if I was in charge pic.twitter.com/UaoAShzLf9

Someone’s on bigben too in these days.🧐🤔🤔 pic.twitter.com/N5Jkfq5ZPI

BREAKING NEWS : A man is seen climbing Tower Bridge

Λίγη ώρα μετά η Αστυνομία του Λονδίνου ανακοίνωσε πως ο άντρας κατέβηκε κάτω από τη γέφυρα με ασφάλεια.

The man has safely come down from the railings on Tower Bridge.

The bridge will reopen shortly. Thank you for your patience. pic.twitter.com/lxTSAIw6fK

— City of London Police (@CityPolice) March 10, 2025