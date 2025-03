Ξεχάστε τα γοητευτικά γκρίζα μαλλιά του: Η απίστευτη μεταμόρφωση του Τζορτζ Κλούνεϊ

Θεωρείται ένας από τους πλέον ωραίους άνδρες της μεγάλης οθόνης – και κατά πολλούς η μεγαλύτερη γοητεία του είναι τα γκρίζα μαλλιά του. Ωστόσο, ο Τζορτζ Κλούνεϊ αποφάσισε να «ανανεώσει» την εμφάνισή του και το αποτέλεσμα σόκαρε πολλούς.

Ο 63χρονος σταρ του Χόλιγουντ έκανε την εμφάνισή του στη Νέα Υόρκη, μαζί με την Αμάλ Κλούνεϊ και άφησε άφωνους τους θαυμαστές του με τα καστανά μαλλιά του. Αρχικά, κάποιες κακές γλώσσες, άφησαν να εννοηθεί ότι ο Τζορτζ Κλούνεϊ περνάει κρίση μέσης ηλικίας, αλλά τελικά η πραγματικότητα είναι αρκετά διαφορετική.

Midlife crisis, George Clooney? Hollywood’s silver fox debuts startling new look on lunch date with wife Amal https://t.co/1hNrkLJoHd

— Daily Mail Online (@MailOnline) March 10, 2025