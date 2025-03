Τουλάχιστον δεκατρείς άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Αργεντινή και εκατοντάδες εγκατέλειψαν τα σπίτια τους εξαιτίας των καταρρακτωδών βροχοπτώσεων που έπληξαν από τα ξημερώματα της Παρασκευής την πόλη Μπαΐα Μπλάνκα, λιμάνι στον Ατλαντικό Ωκεανό, 600 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Μπουένος Άιρες.

Τα ένδεκα από τα δεκατρία θύματα έχουν αναγνωριστεί, ενώ το δημοτικό συμβούλιο δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να βρεθούν κι άλλοι νεκροί στην πόλη αυτή 350.000 κατοίκων. Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους επειδή παγιδεύτηκαν στα αυτοκίνητά τους.

Ο κατακλυσμός άφησε δωμάτια νοσοκομείων κάτω από το νερό, μετέτρεψε γειτονιές σε νησιά και διέκοψε την ηλεκτροδότηση σε τμήματα της πόλης. Η υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Πατρίσια Μπούλριτς τόνισε, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε από την Μπαΐα Μπλάνκα στον ραδιοφωνικό σταθμό Mitre, ότι πλέον πρόκειται για «κατεστραμμένη πόλη».

Δύο κοριτσάκια αγνοούνται – τα οποία σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης είναι ηλικίας τεσσάρων ετών και ενός έτους αντίστοιχα – για τα οποία πιθανολογείται ότι παρασύρθηκαν από τα νερά.

Κάπου 850 άνθρωποι παρέμεναν ακόμη εκτοπισμένοι το Σάββατο το απόγευμα, σύμφωνα με δεδομένα του δήμου. Οι Αρχές εκτιμούν ότι στην Μπαΐα Μπλάνκα έπεσαν μέσα σε οκτώ ώρες 400 χιλιοστά βροχής, ή με άλλα λόγια όση πέφτει συνήθως κατά τη διάρκεια ενός ολόκληρου έτους.

Το φαινόμενο ήταν «άνευ προηγουμένου», υπογράμμισε ο Χαβιέρ Αλόνσο, υπουργός Ασφαλείας στην επαρχία του Μπουένος Άιρες, όπου υπάγεται διοικητικά η Μπαΐα Μπλάνκα. «Η μεγαλύτερη καταιγίδα στην Μπαΐα Μπλάνκα είχε σημειωθεί το 1930», όταν είχε καταγραφτεί βροχόπτωση «175 χιλιοστών», ενώ αυτή που έπληξε την πόλη από προχθές ήταν «σχεδόν τριπλάσια», εξήγησε.

Terrible flooding in Argentina due to excessive rainfall.

And not just in Argentina…#ClimateCrisis #OceanOverheating #4elements #flooding pic.twitter.com/e1elR1GuEj

— Darico (@Daria60082282) March 8, 2025