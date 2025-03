Ανδρας ο οποίος είχε καταδικαστεί στην εσχάτη των ποινών στην αμερικανική πολιτεία Νότια Καρολίνα (νοτιοανατολικά) θανατώθηκε χθες Παρασκευή από εκτελεστικό απόσπασμα, με μέθοδο η οποία είχε να χρησιμοποιηθεί στις ΗΠΑ από το 2010 (στη φωτογραφία από South Carolina Department of Inmates, επάνω, ο εκτελεσθείς Μπραντ Σίγκμον).

🚨 BREAKING 🚨 Execution by firing squad scheduled for Friday 3/7/25 at 6pm in Columbia, SC. Brad Sigmon will be strapped into chair in same death chamber used for all SC executions.

A target will be placed over his heart and hood over his head. 3 shooters (identities secret)… pic.twitter.com/4Qh84L6FFW

— The General (@1776General_) March 7, 2025