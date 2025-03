Πώς πείστηκε ο Λαμίν Γιαμάλ να παίξει με την φανέλα της Ισπανίας

Ο Αλμπέρτ Λουκέ, πρώην διευθυντής ποδοσφαίρου της ισπανικής εθνικής ομάδας, εξήγησε στο «Cadena SER», πως πείστηκε ο Λαμίν Γιαμάλ να φορέσει την φανέλα της «Φούρια Ρόχα».

«Δεν είναι εύκολη υπόθεση. Ο Μαροκινός προπονητής ήρθε ρητά και η μαροκινή κυβέρνηση προσπάθησε να τον πείσει και όταν μιλήσαμε μαζί του, μου είπε: Θέλω να γίνω πρωταθλητής Ευρώπης, με πιέζουν από όλες τις πλευρές, αλλά θέλω να παίξω για την Ισπανία».

Ο 17χρόνος ταλαντούχος εξτρέμ, ο οποίος με την φανέλα της Μπαρτσελόνας έχει γίνει βασικός και αναντικατάστατος και όχι άδικα, καθώς με την φανέλα των «Καταλανών» έχει σκοράρει 15 γκολ και έχει σημειώσει 20 ασίστ, σηκώνοντας (ήδη) και ένα πρωτάθλημα Ισπανίας.

FC Barcelona Ace Lamine Yamal’s Father Said They Would ‘Kill Him In Morocco’ For Choosing Spain https://t.co/YqtxU0sztR

