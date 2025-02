Στα 17 του ο Γιαμάλ δεν «βλέπει» κανέναν: Άφησε ήδη πίσω του Μέσι, Ρονάλντο και Εμπαπέ (pic, vid)

Το παιχνίδι κόντρα στη Βαγιεκάνο είχε ιδιαίτερη σημασία για τον Λαμίν Γιαμάλ καθώς ο άσος της Μπαρτσελόνα έφτασε τα 100 παιχνίδια σε επαγγελματικό επίπεδο. Κάτι συγκλονιστικό αν αναλογιστεί κανείς πως θα κλείσει τα 18 του χρόνια στις 13 Ιουλίου.

Ο Γιαμάλ έκανε το ντεμπούτο του σε επίπεδο ανδρών στο παιχνίδι των Καταλανών με την Μπέτις στο «Καμπ Νου» στις 29 Απριλίου του 2023, σε ηλικία 15 ετών, 9 μηνών και 16 ημερών. Από την περσινή σεζόν κιόλας έχει εξελιχθεί σε βασικό στέλεχος των «μπλαουγκράνα» αλλά και της Εθνικής Ισπανίας.

Από τις 100 συμμετοχές του οι 83 είναι με την Μπαρτσελόνα και οι 17 με την Ισπανία, με την οποία κατέκτησε πέρσι το Euro, ενώ συνολικά έχει πετύχει 21 γκολ και έχει δώσει 28 ασίστ. Σε επίπεδο Εθνικών ομάδων πραγματοποίησε την πρώτη του εμφάνιση στις 8 Σεπτεμβρίου του 2023 όταν σε ηλικία 16 ετών και 57 ημερών μπήκε στη θέση του Ντάνι Όλμο εναντίον της Γεωργίας πετυχαίνοντας μάλιστα και γκολ στη νίκη με 7-1 εκτός έδρας.

