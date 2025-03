Αντιδράσεις στην Ευρώπη, για ακόμη μία φορά, έχουν προκαλέσει οι πρόσφατες δηλώσεις του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, σε συνέντευξή του στο Fox News.

Μεταξύ άλλων, επέκρινε μια ειρηνευτική προσπάθεια στην Ουκρανία από «κάποια τυχαία χώρα που δεν έχει κάνει πόλεμο εδώ και 30 χρόνια», «δείχνοντας» την Βρετανία και την Γαλλία που βρίσκονται στην διαδικασία κατάστρωσης ενός ειρηνευτικού σχεδίου για τον πόλεμο.

Μάλιστα, ο ίδιος ο αντιπρόεδρος αναγκάστηκε να προχωρήσει σε διευκρινιστική δήλωση ξεκαθαρίζοντας ότι δεν είχαν συγκεκριμένο αποδέκτη οι δηλώσεις του.

Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία καταρτίζουν ένα σχέδιο με την Ουκρανία για να παρουσιάσουν στις ΗΠΑ μια ειρηνευτική δύναμη που θα αποτελείται από έναν ακόμη απροσδιόριστο «συνασπισμό των πρόθυμων», τονίζει το Politico.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ είπε: «Εάν θέλετε πραγματικές εγγυήσεις ασφαλείας, εάν θέλετε να διασφαλίσετε ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν δεν θα εισβάλει ξανά στην Ουκρανία, η καλύτερη εγγύηση ασφάλειας είναι να δώσετε στους Αμερικανούς οικονομικό upside στο μέλλον της Ουκρανίας. Αυτή είναι μια καλύτερη εγγύηση ασφάλειας από 20.000 στρατιώτες από κάποια τυχαία χώρα που δεν έχει κάνει πόλεμο εδώ και 30 ή 40 χρόνια».

Τα σχόλια προκάλεσαν ταχεία αντίδραση στο Λονδίνο, μεταξύ άλλων από το αδελφό κόμμα των Ρεπουμπλικανών των ΗΠΑ, τους Συντηρητικούς. Ο Βανς είπε ότι η ερμηνεία των σχολίων του ως απόρριψη του σχεδίου του Ηνωμένου Βασιλείου ή της Γαλλίας ήταν «παράλογα ανέντιμη».

«Δεν αναφέρω καν το Ηνωμένο Βασίλειο ή τη Γαλλία στη δήλωση και οι δύο έχουν πολεμήσει με γενναιότητα στο πλευρό των ΗΠΑ τα τελευταία 20 χρόνια και μετά», είπε σε μια επόμενη ανάρτηση στο X.

«Αλλά ας είμαστε ευθείς: υπάρχουν πολλές χώρες που υποστηρίζουν εθελοντικά (ιδιωτικά ή δημόσια) που δεν έχουν ούτε την εμπειρία στο πεδίο της μάχης, ούτε τον στρατιωτικό εξοπλισμό για να κάνουν κάτι ουσιαστικό».

But let’s be direct: there are many countries who are volunteering (privately or publicly) support who have neither the battlefield experience nor the military equipment to do anything meaningful.

