Νότιγχαμ Φόρεστ – Ίπσουιτς 1-1, 5-4 πεν: Μεγάλη πρόκριση στα προημιτελικά του FA Cup για τους Reds (vids)

Με τον Σελς να πιάνει το τελευταίο πέναλτι της Ίπσουιτς, η Νότιγχαμ Φόρεστ πέρασε στα προημιτελικά του FA Cup, όπου θα αντιμετωπίσει τη Μπράιτον εκτός έδρας.

Matz Sels, in the middle of their goal. 🎶#EmiratesFACup pic.twitter.com/eQn8bHIXX9 — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 3, 2025

Το σκορ στην κανονική διάρκεια του παιχνιδιού ήταν 1-1 με τη Φόρεστ να παίρνει την πρόκριση με 5-4 στα πέναλτι και «ήρωα» τον Βέλγο γκολκίπερ. Μοιραίος ο Τζόνσον για την Ίπσουιτς, καθώς έχασε το πέναλτι για την ομάδα του, δίνοντας την πρόκριση στην ομάδα του Νούνο Εσπιρίτο Σάντο.

Η Ίπσουιτς πήρε το προβάδισμα με κεφαλιά του Χιρστ έπειτα από κόρνερ στο 53ο λεπτό. Η Νότιγχαμ ωστόσο, απάντησε άμεσα με τον Γέιτς να ισοφαρίζει στο 68ο, επίσης με κεφαλιά ύστερα από ασίστ του Ελάνγκα.

Who else but Mr. @NFFC? 🌳 Ryan Yates delivers a big moment for Forest 🔴#EmiratesFACup pic.twitter.com/PRNRGQUqVV — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 3, 2025

Το Σίτι Γκράουντ πήρε φωτιά όταν ο Γέιτς βρήκε και δεύτερη φορά δίχτυα στο 75′, αλλά το τέρμα του ακυρώθηκε, σε μία φάση μάλιστα που έγινε χρήση του ημιαυτόματου οφσάιντ.

Στο 83′ η ομάδα του Νούνο Εσπίριτο άγγιξε ξανά την ανατροπή, αλλά στάθηκε άτυχη στο δοκάρι του Χάντσον-Οντόι, με το ματς να οδηγείται στην παράταση.

Στο έξτρα μισάωρο η Φόρεστ ήταν εκείνη που είχε και πάλι την πρωτοβουλία των κινήσεων και την κατοχή της μπάλας, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να βρει το νικητήριο γκολ με την αναμέτρηση να οδηγείται στα πέναλτι.

Η διαδικασία των πέναλτι

Γουντ 1-0

Μόρσι 1-1

Γκιμπς-Γουάιτ 2-1

Ντελαμπ 2-2

Άντερσον 3-2

Καγιούστ 3-3

Γουίλιαμς 4-3

Τζόνσον 4-4

Χάντσον-Οντόι 5-4

Τέιλορ χαμένο πέναλτι