Ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε το βράδυ χθες Κυριακή μια πολυκατοικία στο Χάρκοβο, τη δεύτερη πολυπληθέστερη πόλη της Ουκρανίας, προκαλώντας πυρκαγιά και τον τραυματισμό τουλάχιστον επτά ανθρώπων, σύμφωνα με τον δήμαρχο Ιγκορ Τέρεχοφ (φωτογραφία, επάνω, από το Telegram/kyivindependent.com).

The moment of tonight’s russian drone strike on an apartment building in Kharkiv ‼️ pic.twitter.com/ya0uHIskmN

— Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) March 2, 2025