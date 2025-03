Αποφασίζει η Νιούκαστλ για το νέο της γήπεδο – Ποιο είναι το μεγάλο δίλημμα των magpies

Η Νιούκαστλ είναι έτοιμη να προχωρήσει στην υλοποίηση ενός σπουδαίου πλάνου που αφορά την κατασκευή νέου γηπέδου για τους magpies και όλοι στον αγγλικό σύλλογο εστιάζουν στο συγκεκριμένο θέμα.

Οι Σαουδάραβες ιδιοκτήτες της ομάδας αλλά και οι οπαδοί της Νιούκαστλ, θεωρούν πως πρέπει να ληφθούν άμεσα αποφάσεις για το γηπεδικό ζήτημα αλλά εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι υπάρχει κι ένα μεγάλο δίλημμα.

Ποιο είναι αυτό; Αν η διοίκηση της Νιούκαστλ θα προχωρήσει στην απόφαση κατασκευής νέου γηπέδου ή αν τελικά θα προκριθεί η λύση της ανακατασκευής του ιστορικού Σεντ Τζέιμς Παρκ.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα του αγγλικού Τύπου δεν έχει μέχρι στιγμής ληφθεί απόφαση και υπάρχει εξήγηση γι’ αυτό.

Οι διοικούντες τη Νιούκαστλ επιθυμούν την κατασκευή ενός νέου σύγχρονου γηπέδου, θεωρώντας πως οι magpies πρέπει να βαδίσουν στα πρότυπα μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων οι οποίοι κατασκεύασαν ή κατασκευάζουν τώρα νέα γήπεδα.

Σε μια τέτοια περίπτωση οι Σαουδάραβες είναι διατεθειμένοι να δαπανήσουν 1,2 δισεκατομμύρια λίρες, με σκοπό βέβαια να χτίσουν το πιο σύγχρονο γήπεδο στην Αγγλία.

Απ’ την άλλη πλευρά όμως υπάρχουν και οι οπαδοί της Νιούκαστλ, οι οποίοι θέλουν να μην εγκαταλείψει η ομάδα τους την ιστορική της έδρα.

Newcastle new stadium update with final decision over St James’ Park exit ‘soon’https://t.co/0ISRa48Com

— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) March 2, 2025