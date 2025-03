Λουίς Ενρίκε: «Θα δείξουμε ότι είμαστε καλύτεροι από τη Λίβερπουλ»

Η Παρί Σεν Ζερμέν αντιμετωπίζει τη Λίβερπουλ (5/3, 22:00), στο «Παρκ Ντε Πρενς», για το πρώτο σκέλος της φάσης των «16» του Champions League. Ο τεχνικός της γαλλικής ομάδας, Λουίς Ενρίκε, προχώρησε σε δηλώσεις, ενόψει της επερχόμενης αναμέτρησης με τους «κόκκινους».

Ο Καταλανός τεχνικός ανέφερε ότι η Παρί είναι καλύτερη από τη Λίβερπουλ και θα το δείξει στον αγωνιστικό χώρο, ενώ πιστεύει ότι αυτό το ζευγάρι θα μπορούσε να ήταν και ο τελικός της διοργάνωσης. Επίσης, ο Ενρίκε παραδέχτηκε πως ο αντίπαλος, είναι η πιο φορμαρισμένη ομάδα στην Ευρώπη, από την αρχή της σεζόν, αλλά δεν πιστεύει ότι ξεπερνάει σε ποιότητα τους Παριζιάνους.

Luis Enrique:

“I already know Liverpool very well. Whether it’s Liverpool or the top teams in general, we always have an idea. But after analyzing their performances, I don’t really see a better team.”

"There's no doubt that since the start of the season, they've been the most…

— DaveOCKOP (@DaveOCKOP) March 3, 2025