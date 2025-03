Η δημόσια αντιπαράθεση μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του ουκρανού ομολόγου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χθες Παρασκευή στον Λευκό Οίκο, έφερε στο φως το ρήγμα που βαθαίνει στις σχέσεις της Ουάσιγκτον με το Κίεβο, εγείροντας ερωτήματα για το τι μέλλει γενέσθαι, με τη Μόσχα να επιχαίρει και την Ευρώπη να παρακολουθεί σαστισμένη τις εξελίξεις (στη φωτογραφία από PAP/EPA, επάνω, Ζελένσκι, από αριστερά, Τραμπ και Βανς στον Λευκό Οίκο).

Οι τόνοι είχαν ανέβει εδώ και αρκετές εβδομάδες μεταξύ του αμερικανού προέδρου και του ουκρανού ηγέτη, τον οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «δικτάτορα» προτού επιχειρήσει να υποβαθμίσει το σχόλιό του, χωρίς ωστόσο ν’ ανακαλέσει.

Οι σχέσεις τους επιδεινώθηκαν μετά την τηλεφωνική επικοινωνία της 12ης Φεβρουαρίου μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ και του ρώσου ομολόγου του Βλαντίμιρ Πούτιν, για τον οποίο ο Τραμπ δεν κρύβει τον θαυμασμό του.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όπως και οι ευρωπαίοι σύμμαχοί του, φοβάται πως θα πληρώσει το τίμημα της θεαματικής προσέγγισης Ουάσιγκτον – Μόσχας και αναζητεί απεγνωσμένα εγγυήσεις ασφαλείας σε περίπτωση εκεχειρίας, τις οποίες οι ΗΠΑ αρνούνται επί του παρόντος να παράσχουν.

Πολλώ δε μάλλον μετά την άνευ προηγουμένου συνάντηση στα μέσα Φεβρουαρίου μεταξύ αμερικανών και ρώσων αξιωματούχων στη Σαουδική Αραβία, οι οποίοι ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, χωρίς να προσκαλέσουν ούτε το Κίεβο ούτε τους Ευρωπαίους.

Η κυβέρνηση Τραμπ φαίνεται να έχει εμμονή με το γεγονός ότι η Ουκρανία δεν εκφράζει «ευγνωμοσύνη» προς τις ΗΠΑ για την παροχή τεράστιας στρατιωτικής βοήθειας στον πόλεμο εναντίον της Ρωσίας. Αυτή η μομφή ήταν που δυναμίτισε τη συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο.

Μετά την πρόωρη αποχώρηση του Ζελένσκι από τον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ υπογράμμισε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social ότι ο πρόεδρος της Ουκρανίας θα μπορούσε να επιστρέψει «όταν είναι έτοιμος για ειρήνη».

Ο Μπράιαν Φίνουκαν του κέντρου μελετών International Crisis Group δήλωσε ότι «η εμφάνιση του προέδρου και του αντιπροέδρου των ΗΠΑ στο Οβάλ Γραφείο ήταν άνευ προηγουμένου, αλλά δεν προκαλεί έκπληξη, δεδομένων των γνωστών αισθημάτων του προέδρου Τραμπ για τη στρατιωτική υποστήριξη των ΗΠΑ στην Ουκρανία και του αφηγήματός του για τη ρωσική εισβολή».

Ο αμερικανός πρόεδρος αρνείται να θεωρήσει τη Μόσχα υπεύθυνη για τον πόλεμο.

«Ο τρόπος με τον οποίο μας άσκησαν πίεση οι Αμερικανοί, η φρασεολογία που χρησιμοποιούσαν για τον Ζελένσκι και για την Ουκρανία πριν από μια εβδομάδα, η στάση τους σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις, οι εκτιμήσεις τους για τον ρωσο-ουκρανικό πόλεμο (…) όλα έδειχναν πως αυτή η ρήξη, αυτή η έκρηξη, ήταν αναπόφευκτη αργά ή γρήγορα», λέει ο ουκρανός πολιτικός αναλυτής Βολοντίμιρ Φεσένκο, διευθυντής του κέντρου μελετών Penta.

«Το τι μέλλει γενέσθαι είναι ασαφές», τονίζει ο Μπράιν Φίνουκαν, εκτιμώντας πως ενδεχομένως ο ρεπουμπλικάνος Τραμπ να μειώσει τις παραδόσεις όπλων στην Ουκρανία που είχαν εγκριθεί από τον προκάτοχό του, τον δημοκρατικό Τζο Μπάιντεν.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Fox News, ο πρόεδρος Ζελένσκι παραδέχτηκε πως θα ήταν «δύσκολο» για την Ουκρανία ν’ αμυνθεί απέναντι στους ρώσους εισβολείς χωρίς την αμερικανική βοήθεια, εκτιμώντας ότι η σχέση του με τον Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε ν’ αποκατασταθεί.

Από την πλευρά τους, οι ευρωπαίοι ηγέτες βρίσκονται σ’ επιφυλακή και έσπευσαν να ταχθούν στο πλευρό του Κιέβου.

«Η Ουκρανία μπορεί να βασίζεται στη Γερμανία και στην Ευρώπη», αντέδρασε ο γερμανός καγκελάριος Ολαφ Σολτς. Η ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι ζήτησε να συγκληθεί «χωρίς καθυστέρηση» μια σύνοδος κορυφής με τη συμμετοχή των ΗΠΑ, της ΕΕ και των συμμάχων τους για την Ουκρανία.

Από την πλευρά της, η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας δεν δίστασε ν’ αμφισβητήσει την αμερικανική ηγεμονία στη Δύση. «Σήμερα έγινε σαφές ότι ο ελεύθερος κόσμος χρειάζεται έναν νέο ηγέτη», έγραψε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

Ukraine is Europe!

We stand by Ukraine.

We will step up our support to Ukraine so that they can continue to fight back the agressor.

Today, it became clear that the free world needs a new leader. It’s up to us, Europeans, to take this challenge.

— Kaja Kallas (@kajakallas) February 28, 2025