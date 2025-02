Δύσκολη ημέρα για τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και την Ουκρανία, αλλά οι ευρωπαίοι στάθηκαν στο πλευρό του. Στον απόηχο της εκδίωξης του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι από τον Λευκό Οίκο, μετά από τις κατηγορίες των Ντόναλντ Τραμπ και Τζέι Ντι Βανς για «αχαριστία», με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να δηλώνει πως «Έδειξε ασέβεια στις ΗΠΑ, στο πολύτιμο Οβάλ γραφείο. Μπορεί να επιστρέψει όταν είναι έτοιμος για ειρήνη».

Μάλιστα Αμερικανοί αξιωματούχοι είπαν στο Fox News ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν έφυγε με δική του πρωτοβουλία, αλλά τον έδιωξε η ασφάλεια.

Ο Λευκός Οίκος ανέφερε ότι «οι Ουκρανοί ικέτευαν για επανεκκίνηση (των συνομιλιών), αλλά ο Ρούμπιο και ο Βαλτς τους ενημέρωσαν ότι ο Ζελένσκι πρέπει να φύγει από το χώρο του Λευκού Οίκου και να επιστρέψει όταν είναι έτοιμος για ειρήνη», αναφέρει ο ανταποκριτής του Fox News

Your dignity honors the bravery of the Ukrainian people.

Be strong, be brave, be fearless.

You are never alone, dear President @ZelenskyyUa.

We will continue working with you for a just and lasting peace.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 28, 2025