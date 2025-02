Είναι ο Ζοσέ Μουρίνιο ρατσιστής; Οι «μαϊμούδες», οι μηνύσεις, οι αντιδράσεις και ο «μπαμπάς όλων των Αφρικανών» (vids)

Είναι ο Ζοσέ Μουρίνιο ρατσιστής; Ο Πορτογάλος είναι πολλά πράγματα. Αλλά ρατσιστής; Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Στις 25 Φεβρουαρίου 2025, το τουρκικό ποδόσφαιρο βρέθηκε στο επίκεντρο μιας σοβαρής αντιπαράθεσης, όταν η Γαλατασαράι κατηγόρησε τον προπονητή της Φενέρμπαχτσε, Ζοσέ Μουρίνιο, για ρατσιστικές δηλώσεις, μετά το ντέρμπι των δύο ομάδων, που έληξε ισόπαλο 0-0.

Η διοίκηση της Γαλατασαράι ανακοίνωσε την πρόθεσή της να καταγγείλει τον Πορτογάλο τεχνικό σε FIFA και UEFA, υποστηρίζοντας ότι οι δηλώσεις του περιείχαν ρατσιστικό περιεχόμενο.

Συγκεκριμένα, η διαμάχη ξεκίνησε όταν ο Μουρίνιο, σε δηλώσεις του μετά τον αγώνα, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τη διαιτησία του Σλοβένου διαιτητή Σλάβκο Βίντσιτς. Η Γαλατασαράι θεώρησε ότι τα σχόλια του Μουρίνιο είχαν ρατσιστική χροιά και ανακοίνωσε την πρόθεσή της να προσφύγει στη δικαιοσύνη, καθώς και να καταγγείλει τον προπονητή της Φενέρμπαχτσε στις διεθνείς ποδοσφαιρικές αρχές.

Οι δηλώσεις που προκάλεσαν την έκρηξη της Γαλατά, ήταν αυτές: «Αν η Γαλατάσαραϊ θέλει να λέει ότι είναι η καλύτερη ομάδα, πρέπει να ζητά ξένο διαιτητή σε κάθε ματς. Όλοι είδαμε τι συνέβη με ξένο διαιτητή. Αποκλείστηκε από την Ευρώπη και απέναντί μας είχε ένα σουτ μέσα στο γήπεδο της.

Ήταν ένα πολύ καλό παιχνίδι γιατί ήταν καλός ο διαιτητής. Τα πήγε εξαιρετικά σε αυτό το περιβάλλον, που είναι σαν ζούγκλα. Στον πάγκο της Γαλατάσαραϊ χοροπηδούσαν σαν μαϊμούδες. Του έδωσα συγχαρητήρια μετά το παιχνίδι και γύρισα στον Τούρκο τέταρτο διαιτητή και του είπα πως αν σφύριζε αυτός, το ματς θα ήταν μια τραγωδία».

Από την πλευρά της, η Φενέρμπαχτσε υπερασπίστηκε τον προπονητή της, υποστηρίζοντας ότι οι δηλώσεις του δεν είχαν ρατσιστικό περιεχόμενο και ότι οι κατηγορίες της Γαλατασαράι είναι αβάσιμες. Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η Φενέρμπαχτσε ανέφερε ότι οι δηλώσεις του Μουρίνιο δεν μπορούν να συνδεθούν με τον ρατσισμό και ότι η αντίδραση της Γαλατασαράι είναι υπερβολική.

