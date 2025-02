Ολυμπιακός: Η 11άδα για το ντέρμπι του Κυπέλλου με την ΑΕΚ (pic)

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΚ (20:00) στον πρώτο αγώνα της ημιτελικής φάσης του Κυπέλλου, με στόχο τη νίκη που θα του δώσει προβάδισμα πρόκρισης ενόψει της ρεβάνς, που θα πραγματοποιηθεί στις 2 Απριλίου στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας.

Στο αποψινό ντέρμπι με την Ένωση ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ προχωράει σε αρκετές διαφοροποιήσεις σε σχέση με το πρόσφατο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ για τη Super League (σ.σ νίκη Ολυμπιακού 2-1), με τον Βάσκο τεχνικό των Πειραιωτών να κάνει 8 αλλαγές.

Πιο αναλυτικά, μπροστά από την «ερυθρόλευκη» εστία θα βρίσκεται ο Πασχαλάκης, με τους Κοστίνια, Πιρόλα, Κάρμο και Μπρούνο στην τετράδα της άμυνας. Αυτό θα είναι το πρώτο παιχνίδι που ξεκινάει στη βασική 11άδα του Ολυμπιακού ο Μπρούνο.

Στα χαφ θα είναι οι Γκαρθία και Έσε, με τους Ροντινέι, Όρτα και Πάλμα στην τριάδα πίσω από τον Γιάρεμτσουκ. Ο Ροντινέι αρχίζει το παιχνίδι σε ρόλο εξτρέμ, με τον Γιάρεμτσουκ να ξεκινάει στην κορυφή της επίθεσης, αντικαθιστώντας τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Η 11άδα: Πασχαλάκης, Κοστίνια, Πιρόλα, Κάρμο, Μπρούνο, Γκαρθία, Έσε, Ροντινέι, Όρτα, Πάλμα και Γιάρεμτσουκ.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην ΑΕΚ​ από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against AEK is powered by @Stoiximan! 🔴⚪#Olympiacos #OLYAEK #GreekCup pic.twitter.com/1dm8KWsLBf

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) February 26, 2025