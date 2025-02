Η Ρωσία, μέσω δηλώσεων του εκπροσώπου του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, ανακοίνωσε ότι καλωσορίζει την αλλαγή της στάσης των ΗΠΑ για τον πόλεμο στην Ουκρανία μετά τις ψηφοφορίες στη Γενική Συνέλευση και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Ο Πεσκόφ επισήμανε ότι η Ρωσία βλέπει την κίνηση ως απόδειξη της γνήσιας θέλησης των ΗΠΑ να υπάρξει μια ειρηνική διευθέτηση.

«Οι ΗΠΑ υιοθετούν μια πολύ πιο ισορροπημένη θέση, η οποία πραγματικά αποσκοπεί στην προσπάθεια επίλυσης της σύγκρουσης στην Ουκρανία. Το χαιρετίζουμε αυτό», δήλωσε ο Πεσκόφ στους δημοσιογράφους.

Δείτε σχετική ανάρτηση για το ψήφισμα στα Ηνωμένα Έθνη:

US sides with Russia in UN resolution vote over Ukraine – shooting down European bid to condemn Putin’s actions https://t.co/fICgcBVGwg

— Daily Mail US (@DailyMail) February 25, 2025