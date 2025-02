Ποιος νοιάζεται για το ποδόσφαιρο και τον Μπέλινγκχαμ; Σημασία έχει… ποια είναι η Ασλιν Κάστρο και ποιοι οι… 48 πρώην σύντροφοί της!

Όταν ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ μπήκε στο γήπεδο για τον κρίσιμο αγώνα του Champions League απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι, όλα τα βλέμματα ήταν στραμμένα πάνω του. Όμως, εκτός γηπέδου, μια άλλη ιστορία εξελισσόταν, που δεν είχε καμία σχέση με το ποδόσφαιρο, αλλά αφορούσε την Αμερικανίδα σταρ των social media, Άσλιν Κάστρο. Η οποία από εκείνο το βράδυ της περασμένης Τετάρτης, αποτελεί το βασικό θέμα συζήτησης σε όλο το Νησί. Και όχι μόνο. Γιατί… έτσι! Ποιος ασχολείται με το ποδόσφαιρο. Τέλος πάντως, πάμε παρακάτω…

Η Κάστρο, που… δηλώνει μοντέλο του Instagram, εθεάθη στο Μάντσεστερ μαζί με τη μητέρα του Μπέλινγκχαμ, Ντενίζ. Η παρουσία της δίπλα στη μητέρα του αστέρα της Ρεάλ Μαδρίτης, πυροδότησε τις φήμες σχετικά με τη σχέση της με τον 21χρονο ποδοσφαιριστή. Ο Μπέλινγκχαμ έκανε την πρώτη του δημόσια εμφάνιση με τη φημολογούμενη σύντροφό του τον περασμένο μήνα, όταν εθεάθησαν μαζί σε ένα γεύμα στη Μαδρίτη.

Οι δυο τους συνδέθηκαν για πρώτη φορά τον Νοέμβριο, όταν αντάλλαξαν… αλληλεπιδράσεις στα social media. Έκτοτε, το ζευγάρι φαίνεται να έχει απολαύσει αρκετές ρομαντικές εξόδους. Τον Ιανουάριο, η Κάστρο φωτογραφήθηκε με τους γονείς του Μπέλινγκχαμ ενώ παρακολουθούσε τη νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης με 5-1 απέναντι στη Σάλτσμπουργκ. Το μοντέλο απαθανατίστηκε να αγκαλιάζει τη μητέρα του μετά τη νίκη. Κι αν αυτά δεν σας έκαναν να… ανατριχιάσετε (σ.σ. είπαμε, ποιος ασχολείται με το ποδόσφαιρο και το χατ-τρικ του Μπαπέ;), έχει κι άλλα.

😎 El gran ausente en el terreno de juego para el Real Madrid, Jude Belingham, en el Palco del Santiago Bernabeu junto a su novia 💞#realmadrid #LaLiga #españa #JohnRodriguez #viralpost2025 #fyp2025 pic.twitter.com/SAsOasYdJj — John Rodriguez (@johnrodriguezhn) February 23, 2025

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΟΜΩΣ Η ΆΣΛΙΝ ΚΑΣΤΡΟ;

Παρόλο που ο Μπέλινγκχαμ είναι ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, λίγα είναι γνωστά για τη γυναίκα που δημιούργησε τόση ίντριγκα γύρω από την παρουσία της στο πλευρό του Αγγλου διεθνούς μέσου. Η Κάστρο φέρεται να γεννήθηκε τον Δεκέμβριο του 1997 στο Λονγκ Μπιτς της Καλιφόρνια, αν και άλλες πηγές την εμφανίζουν ως… 32χρονη. Αν και δεν είναι ιδιαίτερα γνωστή στο Ηνωμένο Βασίλειο, έχει δημιουργήσει μια σχετικά ισχυρή παρουσία στα social media. Το προφίλ της στο Instagram είναι γεμάτο με φωτογραφίες από ηλιόλουστες διακοπές, φωτογραφίσεις μόδας και στιγμιότυπα από τη λαμπερή της ζωή.

Ashlyn Was Reportedly Born on December 17, 1997, in Long Beach, California. As of January 2025, She is 27 Years Old. However, there are Unconfirmed Rumours that Suggest Castro is Actually 32 Years Old. pic.twitter.com/moDefHGCW0 — CITY DIGEST. (@city_digest) February 25, 2025

Ξεκίνησε να δημοσιεύει στο Instagram το 2014, αρχικά μοιράζοντας περιεχόμενο σχετικά με τα ταξίδια, πριν μεταβεί στον κόσμο των influencers. Το προφίλ της απογειώθηκε λόγω της εντυπωσιακής της εμφάνισης και των σχέσεών της με διάσημους άνδρες. Μάλιστα, δεν άργησε να αρχίσει να συναναστρέφεται την ελίτ του Χόλιγουντ. Για την ακρίβεια, η άνοδός στης είχε ως βάση την ερωτική της ζωή.

Το 2017, βρέθηκε στο προσκήνιο όταν συνδέθηκε ερωτικά με τον ηθοποιό Μάικλ Μπ. Τζόρνταν (Creed κ.α.), έναν από τους πιο περιζήτητους εργένηδες στο Χόλιγουντ. Οι δυο τους εθεάθησαν σε ιδιωτική εκδήλωση στο Λος Άντζελες, με φωτογραφίες που έδειχναν την Κάστρο να κάθεται στην αγκαλιά του Τζόρνταν. Φήμες ήθελαν το ζευγάρι να περνά μαζί την Πρωτοχρονιά, γεγονός που ενίσχυσε την πεποίθηση ότι η σχέση τους ήταν σοβαρή. Ωστόσο, στα τέλη του 2018, η σχέση τους έληξε αθόρυβα, χωρίς κάποια επίσημη ανακοίνωση.

Μετά τον χωρισμό της από τον Τζόρνταν, η Κάστρο συνέχισε να κινείται στους κύκλους των διασήμων. Αργότερα συνδέθηκε με τον μπασκετμπολίστα των Atlanta Hawks, Τέρενς Μαν, αλλά φήμες στα social media ισχυρίστηκαν ότι τον απάτησε με τον Μπέλινγκχαμ. Οι ισχυρισμοί αυτοί προκάλεσαν θύελλα σχολίων στο διαδίκτυο, όμως ο Μαν τους απέρριψε γρήγορα ως «τρελούς» και υπερασπίστηκε την Κάστρο. «Η Άσλιν είναι μια χαρά, παιδιά», δήλωσε ο Μαν. «Δεν ξέρω γιατί όλοι έχουν πέσει πάνω της. Είναι cool. Εγώ και η Άσλιν είμαστε cool». Πρόσθεσε επίσης ότι είναι σίγουρος πως η Κάστρο δεν τον απάτησε και ότι οι άνθρωποι πρέπει να σταματήσουν να διαδίδουν ψεύτικες ιστορίες.

Συνολικά, της έχουν… χρεωθεί 48 διάσημοι σύντροφοι. Είτε… κανονικοί είτε περιστασιακοί. Μάλιστα, σε πολλές περιπτώσεις, οι δικές της αναρτήσεις στα social media, έχουν αποκαλύψει (σ.σ. σύμφωνα με τον αμερικανικό σκανδαλοθηρικό Τύπο, όχι… άθελά της) αρκετές συναναστροφές με πολλούς διάσημους, από διάφορα… μετερίζια: Αθλητές (Jordan Poole, LaMelo Ball – NBA, John Johnson – NFL, Neymar), Ηθοποιούς (Jamie Foxx), Τραγουδιστές (Kid Cudi, Tyga).

Jude Bellingham new gf has tried every sport than you can ever imagine 😭😭😭😭 pic.twitter.com/D8UsRqXvb0 — BabanladGreat (@IBabanla33019) February 25, 2025

Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΜΠΕΛΙΝΓΚΧΑΜ

Η πρόσφατη εμφάνιση της Κάστρο στο Μάντσεστερ, δίπλα στη μητέρα του Μπέλινγκχαμ, έστρεψε ξανά τα φώτα της δημοσιότητας πάνω της. Οι δύο γυναίκες εθεάθησαν μαζί στη διάρκεια του αγώνα της Ρεάλ Μαδρίτης με τη Μάντσεστερ Σίτι, γεγονός που δείχνει ότι η Αμερικανίδα έχει μπει για τα καλά στον στενό κύκλο του ποδοσφαιριστή. Παρόλο που ούτε ο Μπέλινγχαμ ούτε η Κάστρο έχουν επιβεβαιώσει δημόσια τη σχέση τους, η παρουσία της στο πλευρό της μητέρας του πυροδοτεί υποψίες ότι οι δυο τους είναι κάτι περισσότερο από απλοί φίλοι.

Εν τω μεταξύ, αναφορές υποστηρίζουν ότι ο Μπέλινγχαμ μέχρι και πριν από λίγες μέρες είχε ενεργό προφίλ στην αποκλειστική εφαρμογή γνωριμιών για διασημότητες, Raya. Αυτό έχει οδηγήσει σε εικασίες ότι, παρά τη στενή του σχέση με την Κάστρο, ο Άγγλος ποδοσφαιριστής μπορεί να κρατά ακόμα ανοιχτές τις επιλογές του. Ο 21χρονος Αγγλος, εξάλλου, είχε συνδεθεί τον περασμένο χρόνο και με το μοντέλο από την Ολλανδία, Λάουρα Σελία Βαλκ, αλλά εκείνη πρόσφατα δήλωσε ότι είναι «single».

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η αγγλική εφημερίδα «Mirror», επικαλούμενη «καλά πληροφορημένη πηγή», η Κάστρο ξέρει πώς να χειρίζεται τη δημοσιότητα και ξέρει τι θέλει να κερδίσει από όλη αυτή την υπόθεση. «Έχοντας χρόνια εμπειρίας στον κόσμο των διασήμων, ξέρει πώς να διατηρεί την ίντριγκα, ενώ ταυτόχρονα κρατά την προσωπική της ζωή ιδιωτική. Το αν θα γίνει μόνιμο κομμάτι της ζωής του Τζουντ ή αν θα χαθεί στο παρασκήνιο, μένει να φανεί. Αλλά προς το παρόν, το μόνο σίγουρο είναι ότι όπου κι αν πάει η Άσλιν, η προσοχή την ακολουθεί», αναφέρουν χαρακτηριστικά οι Αγγλοι. Οι οποίοι λατρεύουν να… σκαλίζουν τα πάντα.