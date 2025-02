Ουκρανικά drones έπληξαν διυλιστήριο πετρελαίου στη Ρωσία, το τρίτο μέσα στο 2025

Στις φλόγες τυλίχτηκε τα ξημερώματα διυλιστήριο πετρελαίου στη Ρωσία, νότια της Μόσχας, έπειτα από επίθεση ουκρανικών drones, σύμφωνα με τις αρχές της χώρας και τα ρωσικά ΜΜΕ.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν το διυλιστήριο πετρελαίου στην πόλη Ριαζάν για τρίτη φορά φέτος, αναφέρει η Kyivpost σε ανάρτησή της στο Χ.

Το Κίεβο έχει εντατικοποιήσει τις αεροπορικές επιδρομές εναντίον ρωσικών ενεργειακών και στρατιωτικών εγκαταστάσεων τους τελευταίους μήνες, στο πλαίσιο εκστρατείας που δηλώνει πως διεξάγει σε αντίποινα για τους ακατάπαυστους ρωσικούς βομβαρδισμούς εναντίον ουκρανικών πόλεων και του ουκρανικού ενεργειακού δικτύου.

Η επιδρομή καταγράφτηκε την ώρα που οι πρόεδροι των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν δηλώνουν πως θέλουν να διαπραγματευτούν το ταχύτερο την επίλυση της σύγκρουσης, που ξέσπασε με την εισβολή του ρωσικού στρατού στην ουκρανική επικράτεια πριν από ακριβώς τρία χρόνια.

Overnight, drones struck the Ryazan oil refinery — one of Russia’s top five — for the THIRD time this year.

The site is engulfed in flames. pic.twitter.com/4oc4DJNBGC

