Μονάδες της αντιαεροπορικής άμυνας της Ουκρανίας επιχειρούσαν ν’ αποκρούσουν επιδρομή της Ρωσίας με drones στην πρωτεύουσα Κίεβο, ανακοίνωσε ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησής της μέσω Telegram τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες σήμερα Δευτέρα (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

«Παρακαλούμε, μείνετε ασφαλείς», πρόσθεσε ο Τιμούρ Τκατσένκο απευθυνόμενος στους κατοίκους.

Ukraine has launched a large drone swarm strike against the Russian oil refinery in the Krasnodar Krai region of Russia pic.twitter.com/ktm7uA72Gv

Ουκρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι οι ρωσικές δυνάμεις επιτέθηκαν επίσης με 10 drones στη Ζαπορίζια όπου ακούστηκαν εκρήξεις και ξέσπασαν πυρκαγιές.

Οι αρχές σήμαναν συναγερμό και ο κυβερνήτης της Ζαπορίζια ανέφερε ότι ενεργοποιήθηκε η αεράμυνα για την απόκρουση «της εχθρικής επίθεσης».

Ενας άνθρωπος τραυματίστηκε και τουλάχιστον 12 σπίτια υπέστησαν ζημιές εξαιτίας ουκρανικής επιδρομής με drones στη νότια ρωσική περιφέρεια Κρασναντάρ, έκανε γνωστό ο επικεφαλής της τοπικής αυτοδιοίκησης τις πρώτες μεταμεσονύκτιες ώρες σήμερα Δευτέρα.

Ο περιφερειάρχης Βενιαμίν Καντράτιεφ χαρακτήρισε μέσω Telegram «μαζική» την αεροπορική επιδρομή, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με το κανάλι Shot στο Telegram, στόχος ήταν το διυλιστήριο πετρελαίου Ιλσκι και συντρίμμια μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος προκάλεσαν πυρκαγιά στην εγκατάσταση. Δεν έχει υπάρξει κανένα σχόλιο από ουκρανικής πλευράς ως τώρα.

Krasnodar Krai, Russia ❗

🔥💨 This evening a fire occured in Dzhubga – the office and premises of a construction company are burning. There is no official information about casualities or the cause of the fire yet. pic.twitter.com/Hth3vSH0fa

— LX (@LXSummer1) February 16, 2025