Η Ουκρανία εξαπέλυσε κύματα επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη με στόχο πετρελαϊκές και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις στα δυτικά τμήματα της Ρωσίας κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανέφεραν αξιωματούχοι και μέσα ενημέρωσης την Τετάρτη.

Συντρίμμια από ένα κατεστραμμένο μη επανδρωμένο αεροσκάφος προκάλεσαν πυρκαγιά σε βιομηχανική εγκατάσταση στο Κστόβο, στο Νίζνι Νόβγκοροντ, δήλωσε ο κυβερνήτης της περιοχής που βρίσκεται ανατολικά της Μόσχας στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

«Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία, δεν υπάρχουν θύματα», δήλωσε ο κυβερνήτης Γκλεμπ Νικίτιν. Δεν αποκάλυψε περισσότερες λεπτομέρειες. Το Baza, ένα ρωσικό ειδησεογραφικό κανάλι στο Telegram, το οποίο βρίσκεται κοντά στις υπηρεσίες ασφαλείας της Ρωσίας, μετέδωσε ότι ένα διυλιστήριο πετρελαίου στο Κστόβο έπιασε φωτιά.

Στην περιοχή Σμολένσκ της δυτικής Ρωσίας, η οποία συνορεύει με τη Λευκορωσία, τα συστήματα αεράμυνας κατέστρεψαν ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος που επιχείρησε να επιτεθεί σε εγκατάσταση πυρηνικής ενέργειας, δήλωσε ο κυβερνήτης Βασίλι Ανόκιν. Πρόσθεσε ότι τμήματα της περιοχής δέχονταν «μαζική» επίθεση από μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

More from Kstovo, Russia

#Ukraine is conducting a massive drone attack in #Russia right now,

The following has happened

– Nizhny Novgorod Nefteorgsintez (Oil refinery owned by LUKoil)

– Kazan Airport (Claimed hit, no confirmation yet)

– Tvernefteprodukt depot, Tver (Claimed hit, no…

— The Path to Peace (@osintpeace) January 29, 2025