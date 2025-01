Ουκρανικής επιδρομή με drones στην Καλούγκα

Πυρκαγιά ξέσπασε χθες Παρασκευή στη ρωσική περιφέρεια Καλούγκα, νότια της Μόσχας, εξαιτίας επιδρομής ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών (φωτογραφία, επάνω, από βίντεο στο Χ, κάτω).

It appears that another oil depot in Russia has been struck, this time in the Kaluga region.

Source: Telegram / Sternenko pic.twitter.com/fgcWpodnPg

— (((Tendar))) (@Tendar) January 17, 2025