Ουκρανία και Ρωσία συνεχίζουν να ανταλλάσσουν επιθέσεις και να στοχεύουν στρατιωτικές υποδομές.

Τελευταίος στόχος της Ουκρανίας φαίνεται πως ήταν ένα μεγάλο ρωσικό εργοστάσιο πυρίτιδας στην περιοχή του Ταμπόφ.

Τη δήλωση έκανε την Πέμπτη Ουκρανός αξιωματούχος, χωρίς να αναλάβει επίσημα την ευθύνη ή να διευκρινίσει τις συνέπειες της επίθεσης.

«Το εργοστάσιο είναι ένας από τους κύριους προμηθευτές εκρηκτικών υλικών για τον στρατό της Ρωσίας», έγραψε στο Telegram ο Andriy Kovalenko, επικεφαλής του Κέντρου Αντιμετώπισης Παραπληροφόρησης της Ουκρανίας.

«Με την έναρξη του πολέμου πλήρους κλίμακας στην Ουκρανία, η παραγωγή στο εργοστάσιο αυξήθηκε σημαντικά», πρόσθεσε.

Η Ουκρανία και η Ρωσία έχουν επιτεθεί τακτικά σε εγκαταστάσεις στρατιωτικής παραγωγής βαθιά μέσα στο έδαφος της άλλης χώρας κατά τη διάρκεια του πολέμου τους.

Morning

There doesn’t seem any place in Russia Ukraine can’t hit.

UAVs again attacked a gunpowder factory in the Tambov region pic.twitter.com/kwAo55CvtP

