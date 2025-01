Η Ρωσία και η Ουκρανία προχώρησαν σε ανταλλαγή 25 αιχμαλώτων πολέμου ύστερα από διαπραγματεύσεις στις οποίες μεσολάβησαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, δήλωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας σε ανακοίνωση.

«Ύστερα από διαδικασία διαπραγμάτευσης, 25 Ρώσοι στρατιώτες επαναπατρίστηκαν από έδαφος ελεγχόμενο από το καθεστώς του Κιέβου. Σε αντάλλαγμα, 25 αιχμάλωτοι πολέμου των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων μεταφέρθηκαν» στην Ουκρανία, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου στο Telegram.

H ανάρτηση του Ζελένσκι για την ανταλλαγή:

Bringing our people home is what Ukraine is constantly working on, and we will not stop until we bring all of our people back.

Today, 25 more of our people are returning home to Ukraine. These are our military and civilians. Among them are the defenders of Mariupol and… pic.twitter.com/wDMeTUxYK0

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 15, 2025