Η μέρα που ο Κιθ Ρίτσαρντς γλίτωσε τα ισόβια σε μια φυλακή του Καναδά

Ήταν 7 Οκτωβρίου του 1978 όταν οι Rolling Stones έκαναν την εμφάνισή τους στο Saturday Night Live. Τότε ήταν το μεγαλύτερο συγκρότημα του πλανήτη κι αυτή ήταν το πρώτο τους τηλεοπτικό live μετά από δέκα χρόνια. Η βραδιά εξελίχθηκε όπως ήθελαν και λάτρευαν οι Μικ Τζάγκερ και Κιθ Ρίτσαρντς: ένα χάος. Χιλιάδες θαυμαστές έξω από το στούντιο, απατεώνες να πουλάνε ψεύτικα εισιτήρια και μέσα εκείνοι να πίνουν και να σνιφάρουν. Και στο τέλος να δίνουν ένα καθαρόαιμο ροκ σόου.

Εκείνο το βράδυ θα ερμηνεύσουν τα κομμάτια «Beast of Burden», «Shattered» και «Respectable», ο Τζάγκερ όποτε έβλεπε την κάμερα πάνω τους θα προσπαθούσε να προκαλέσει με κάποιο σεξουαλικό υπονοούμενο και φυσικό στο τέλος, βλέποντας το αποτέλεσμα στο βίντεο στο χλιδάτο γραφείο του Λορν Μάικλς, θα πει «τελικά, ίσως και να μην ήταν τόσο καλό το σόου μας».

Μερικές εβδομάδες αργότερα, ο Κιθ Ρίτσαρντς θα κάνει ένα ταξίδι προς τα βόρεια και πιο συγκεκριμένα στον Καναδά – είχε να βρεθεί απέναντι από μια υπόθεση όπου η ζωή και καριέρα του παιζόταν κορώνα-γράμματα. Έναν χρόνο νωρίτερα, ο κιθαρίστας των Rolling Stones είχε συλληφθεί στο Τορόντο με 22 γραμμάρια ηρωίνης πάνω του. Όλοι ήξεραν ότι ήταν για προσωπική του χρήση, ωστόσο η ποσότητα ήταν τόσο μεγάλη που με βάση τους νόμους της χώρας η ποινή έφτανε έως ισόβια.

Και κάπως έτσι, η μοίρα έφερε τον Λορν Μάικλς να συναντηθεί ξανά με το πιο κακό από τα κακά παιδιά της ροκ βιομηχανίας – απλά και μόνο επειδή του το ζήτησε ο Τζάγκερ.

Παρένθεση. Για τους περισσότερους από εμάς το όνομα Λορν Μάικλς δεν λέει και πολλά πράγματα, αλλά στην απέναντι όχθη του Ατλαντικού είναι ένας μύθος. Είναι ο άνθρωπος που «γέννησε» το Saturday Night Live, ανέλαβε την παραγωγή στις εκπομπές Late Night, The Kids in the Hall και The Tonight Show, ενώ το γραφείο του κοσμούν 21 βραβεία Emmy. Κλείνει η παρένθεση.

Έστω και κάπως απρόθυμα, ο Μάικλς συμφώνησε να καταθέσει ως μάρτυρας υπεράσπισης στη δίκη, ωστόσο αποφάσισε ότι έπρεπε να σουλουπώσει και λίγο τον Ρίτσαρντς. Όπως γράφεται στη βιογραφία του, με τίτλο «Lorne: The Man Who Invented Saturday Night Live» από τη Σούζαν Μόρισον, μια μέρα πριν το δικαστήριο, τον πήγε σε ένα κατάστημα και τον βοήθησε να διαλέξει ένα three-piece κοστούμι ώστε «να μην έχει αυτή την εικόνα του πειρατή».

Ωστόσο και ο Κιθ Ρίτσαρντς δεν βοηθούσε την κατάσταση – πριν μπουν στην αίθουσα, ο κιθαρίστας έβγαλε ένα σακουλάκι από την τσέπη του κι ένα μια «μυτιά» στα γρήγορα. Ο εισαγγελέας επέμενε ότι έπρεπε να του επιβληθεί η αυστηρότερη ποινή – οι δικηγόροι του Κιθ Ρίτσαρντς από την άλλη επέμεναν «ότι ο πελάτης τους ήταν ένας βασανισμένος καλλιτέχνης».

Τελικά ήρθε η σειρά του Λορν Μάικλς να καταθέσει. Εκεί μίλησε «για το ταλέντο του Κιθ Ρίτσαρντς, τον δημιουργικό ρόλο και πόσο καταλυτική είναι η συμμετοχή του στους Rolling Stones» σύμφωνα με το βιβλίο. Μάλιστα, ο γνωστός παραγωγός, αποθέωσε τη μπάντα «που αυτή η στιγμή είναι η κορυφαία σε όλο τον πλανήτη και για αυτό τους επέλεξα στο SNL πάνω και από τον Μοχάμεντ Άλι».

Τελικά, η ποινή του Κιθ Ρίτσαρντς ήταν πολύ πιο απαλή από ότι φοβόντουσαν όλοι – υποχρεώθηκε να δώσει ένα φιλανθρωπικό σόου για τυφλούς. «Οι Καναδοί δεν θα έβαζαν ποτέ έναν αληθινό καλλιτέχνη στη φυλακή» είπε ο Λορν Μάικλς στη Σούζαν Μόρισον.

Την περασμένη Κυριακή, ο Κιθ Ρίτσαρντς επέστρεψε στον κόσμο του Saturday Night Live, ως ένας από τους επίτιμους προσκεκλημένους του επετειακού SNL50.