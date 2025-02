Εμφανώς ενοχλημένος και αμήχανος πέρασε το κατώφλι του Λευκού Οίκου ο Εμανουέλ Μακρόν καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ δεν τον υποδέχτηκε στην είσοδο, όπως συνηθίζεται σε τέτοιες περιπτώσεις όταν πραγματοποιούν επίσκεψη διεθνείς ηγέτες.

Όπως φαίνεται και στα σχετικά πλάνα που δημοσιεύτηκαν, η αυτοκινητοπομπή του Γάλλου προέδρου έφτασε στον Λευκό Οίκο, ωστόσο τον περίμενε μία έκπληξη… Ο Αμερικανός πρόεδρος ήταν άφαντος. Αντί να τον καλωσορίσει ο ίδιος, ήταν η υπεύθυνη πρωτοκόλλου Μόνικα Κρόουλεϊ αυτή που τον υποδέχτηκε.

Με τη δυσαρέσκεια ζωγραφισμένη στο πρόσωπό του, ο Μακρόν χαιρέτησε τους δημοσιογράφους και τους φωτογράφους που είχαν συγκεντρωθεί στο σημείο.

Trump does away with the typical token of respect normally awarded world leaders by failing to great Macron as he arrives to the White House.

Imagine the show Trump will give Putin on his arrival. pic.twitter.com/6d8Uj4C0CL

— Jay in Kyiv (@JayinKyiv) February 24, 2025