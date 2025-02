Δέος από τα εκατομμύρια που έχει μοιράσει έως τώρα το Champions League – Αναλυτικά στοιχεία

Εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Τόσα διακυβεύονται καθώς το Champions League έφτασε στη φάση των «16». Το νέο φορμά του Champions League της φετινής σεζόν, περιλαμβάνει περισσότερους συλλόγους και ρεκόρ χρηματικών επάθλων στην ιστορία των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Πριν προχωρήσουμε στον καταμερισμό, έχει αξία να αναφέρουμε πως το συνολικό χρηματικό έπαθλο της διοργάνωσης αυτή τη σεζόν ανέρχεται σε 2,51 δισεκατομμύρια ευρώ (αύξηση 21% από τα 2,02 δισ. ευρώ της σεζόν 2023-24)!

Μόνο η παρουσία στη League Phase απέφερε σε κάθε ομάδα μπόνους 17,9 εκατομμυρίων ευρώ. Ωστόσο, η πρώτη μεγάλη πληρωμή είναι η πρόκριση στη φάση των «16», η οποία κλείδωσε το βράδυ της Τετάρτης. Κάθε ομάδα που προκρίθηκε θα λάβει 11,2 εκατομμύρια ευρώ, με τις πληρωμές να αυξάνονται ανάλογα με το πόσο μακριά θα φτάσουν — κάτι που σημαίνει ότι ομάδες όπως η βελγική Κλαμπ Μπριζ ή οι ολλανδικές Φέγενορντ και Αϊντχόφεν, οι οποίες πέτυχαν εκπλήξεις, μπορούν να περιμένουν υψηλότερα από τα αναμενόμενα έσοδα. Για την ακρίβεια, εκτόξευση…

Κάνοντας μια πρώτη καταγραφή των έως τώρα δεδομένων, από την Ανεπίσημη Κατάταξη Χρηματικών Επάθλων του Champions League (έως 20 Φεβρουαρίου), προκύπτουν τα εξής:

Παρότι το μπόνους για τις ομάδες που έφτασαν στη φάση των «16» μέσω των Playoff νοκ-άουτ είναι υψηλότερο (1 εκατ. € + 11 εκατ. €) σε σύγκριση με τις ομάδες που προκρίθηκαν απευθείας (11 εκατ. €), οι ομάδες των Playoff δεν είναι σε καλύτερη οικονομική θέση. Αυτό συμβαίνει επειδή, βάσει του συστήματος της UEFA, οι ομάδες που τερμάτισαν στις πρώτες 8 θέσεις της φάσης πρωταθλήματος έλαβαν μεταξύ +1,3 εκατ. € και +5,4 εκατ. € περισσότερα σε μπόνους κατάταξης σε σχέση με τις ομάδες που τερμάτισαν στις θέσεις 9-16, και μεταξύ +4,6 εκατ. € και +8,8 εκατ. € περισσότερα σε σχέση με τις ομάδες που τερμάτισαν στο 17-24.

Αναλυτικά, τα πρόσθετα έσοδα για τις ομάδες που προχωρούν στη διοργάνωση, είναι τα εξής: 1) Πρόκριση στα προημιτελικά: +12,5 εκατ. €, 2) Πρόκριση στα ημιτελικά: +15 εκατ. €, 3) Πρόκριση στον τελικό: +18,5 εκατ. €, 4) Κατάκτηση Champions League: +6,5 εκατ. € (και +4 εκατ. € για τη συμμετοχή στο UEFA Super Cup).

💸💰📊 UEFA Champions League (unofficial) prize money rankings (as of 20 Feb):

🔹 8 winners in KO Playoff earned extra +€11m

🔹 Bayern 🇩🇪 and PSG 🇫🇷 breach €90m and enter Top 3 earners

🔹 Dortmund 🇩🇪 and Real Madrid 🇪🇸 very close to €90m

🔹 Benfica 🇵🇹 goes over €71m!

🔹 PSV… pic.twitter.com/3BmYBR1N5q

— Football Meets Data (@fmeetsdata) February 20, 2025