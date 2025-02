Σε ομιλία του στο ρωσικό κοινοβούλιο ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας Σεργκέι Λαβρόφ αναφέρθηκε στη συνάντηση που είχε με τον αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο την Τρίτη στο Ριάντ, μεταφέροντας το θετικό κλίμα των συζητήσεων.

«Συζητήσαμε την άρση των απειλών προς τη χώρα μας» είπε ο Λαβρόφ και πρόσθεσε: «Πρέπει να απομακρύνουμε κάθε απειλή για τη Ρωσία που δημιουργήθηκε με την προσπάθεια να σύρουν την Ουκρανία στο ΝΑΤΟ».

Ο Λαβρόφ είπε επίσης ότι οι «ενέργειες του καθεστώτος του Κιέβου» πρέπει να «σταματήσουν». «Στόχος του καθεστώτος είναι να σκοτώσει οτιδήποτε έχει σχέση με τη Ρωσία», πρόσθεσε.

Ο ρώσος ΥΠΕΞ σημείωσε ακόμα ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει αναθέσει «καθήκοντα μεγάλης κλίμακας».

Υποστήριξε πως υπάρχει μία τάση προς την «πολυπολικότητα» στον κόσμο, με περισσότερες χώρες να αρχίζουν να απορρίπτουν την «εξωτερική υπαγόρευση» και να σχηματίζουν νέες ομάδες όπως οι Brics (σ.σ. ο συνασπισμός Βραζιλίας, Ρωσίας, Ινδίας, Κίνας και Νότιας Αφρικής), και κατηγόρησε τη Δύση ότι δεν αποδέχεται πλήρως αυτή την κατάσταση και προσπαθεί να διατηρήσει την κυριαρχία της στις παγκόσμιες υποθέσεις

Αναφορικά με τις σχέσεις της Ρωσίας με τις συμμαχικές της χώρας, είπε ότι έχει δημιουργηθεί μια «εταιρική σχέση» με το Ιράν και υπάρχει «στρατηγική συνεργασία» με την Κίνα.

«Η δύναμη της σχέσης μας με την Κίνα είναι πρωτοφανής», τόνισε.

Ο Λαβρόφ επεσήμανε επίσης ότι η Ρωσία έχει ισχυρούς δεσμούς με τη Λευκορωσία και ότι το Κρεμλίνο «θα συνεχίσει να εμβαθύνει αυτές τις σχέσεις».

